跟妻子拿錢被酸...高雄78歲翁嗆：以為我入贅的！怒砍她8刀

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一名78歲王姓老翁因跟妻子發生口角，一怒之下竟拿水果刀狠殺對方8刀，警方獲報趕往現場，婦人渾身是血倒臥床上，送醫急救幸無生命危險。王嫌供稱，因手上沒錢要跟妻子拿，還得看她臉色，還會不斷碎念，不滿「以為我入贅的嗎？」，才會越想越生氣，一氣之下持刀砍妻。

▲高雄鳳山涉嫌殺妻的男子被帶回派出所 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄鳳山驚傳夫持刀傷妻 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起案件就發生在3日的清晨5點半，鳳山區文南街一處民宅當中，一名78歲的王姓老翁跟72歲的妻子吵架，結果拿水果刀怒砍妻子，造成妻子身中8刀，警消到場之後，老翁獨自在一樓，而受傷的婦人就躺臥在房間裡頭的床鋪，全身都是血，趕緊將人送醫院，所幸生命跡象穩定。

王姓老翁在場坦承犯案，被帶往派出所偵訊，據了解，夫妻都已退休有個3小孩，平時只有2人同住，之前沒有家暴通報的紀錄，但夫妻間長期都有口角衝突，老翁也會因為要跟妻子拿錢被酸，妻子還會跟妯娌數落自己，這次會爆發，主要是因為前一晚兩人又吵架，因老婆不斷碎念，把自己講得一無是處，老翁不滿「以為我入贅的嗎？」，不堪長期被看不起，所以昨晚又發生口角後，老翁氣得整夜輾轉難眠，今晨才會持刀砍妻，劃傷她的前胸後背，警方將王男依殺人未遂案件偵辦後移送。

時間對我們來說完全沒用！