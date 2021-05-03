　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

潘穎諄遺體距發現疑似信標200多米　救難專家：軍方不願民間參與

記者洪靖宜／高雄報導

空軍2架F-5E戰鬥機於3月22日發生擦撞墜毀，飛官潘穎諄失聯長達27天後，4月18日在屏東南仁漁港被尋獲。參與此次搜救的「台灣西南空域」粉絲專頁版主許耿睿表示，於3月26日發現有疑似406MHz信標訊號，但軍方卻以「訊號不存在」回應，但4月18日發現潘的遺體位置距離發現疑似信標最近位置僅2百多公尺，指出這次搜索中，似乎令人感覺軍方執意不願民間參與搜索。

▲「台灣西南空域」粉絲專頁指出潘穎諄大體僅距疑似信標200多公尺。（圖／翻攝台灣西南空域臉書）
▲「台灣西南空域」粉絲專頁指出潘穎諄遺體僅距疑似信標200多公尺。（圖／翻攝台灣西南空域臉書）

「台灣西南空域」粉絲專頁在檢討此次搜救過程中，指出：「失事當天及黃金72小時中，雖然海況氣象惡劣，但我們可以看到空軍的黑鷹直升機以及C-130和P-3C在海面進行搜索、投擲照明彈等等，但為何未派遣空勤總隊擁有最先進的「前視紅外線熱顯像儀（FLIR）」，具備有夜間搜索燈、搜救尋向器、目標定位系統、氣象雷達和衛星通訊系統等6項裝備。許耿睿指出，這些裝備主要是針對夜間海上搜尋使用，讓機組員有更安全的搜救環境，難道軍方不知道嗎？」

參與救援的版主許耿睿指出，於3月26日發現有疑似406MHz信標訊號，第一時間回報指揮所後，指揮所轉請空軍人員隨車印證，後隨即開始展開信標訊號搜索，甚至派遣軍方黑鷹直升機在發現訊號位置來回搜索訊號。但當日下午卻發布「訊號不存在」，同時確有軍方人員帶著一箱十餘個「PRC-120的電池」進入指揮所，當晚更發布「電戰中隊進駐」令人百思不得其解，最終尋獲潘教官大體位置距離發現疑似信標最近位置僅兩百多公尺。

另外，F-5E擦撞事件發生時，剛找到第一位軍官羅尚樺，第一時間還未成立前進指揮所前，民間協會當時有表明可以派遣救援，甚至連沙灘車業者都可以使用，但被軍方拒絕，到從頭到尾都沒有派遣，沒有派遣當地熟悉海域狀況的救難團體，卻讓外地水上摩托車協會透過七聯隊獲得許可由中山漁港出海進行海面搜索。

另外，前進指揮所掛著「牡丹鄉地圖」，實際搜索為「滿洲鄉沿岸」，不知是否有人發現到問題點? 牡丹鄉地圖中最南端僅到南仁鬱鼻，再往南海岸線甚至南仁漁港均無標示。粉專版主指出：「這次搜索中，似乎令人感覺軍方執意不願民間參與搜索？我們希望軍方能夠採納我們的意見去檢討，當然我們也不願意希望有下次事故發生！」

時間對我們來說完全沒用！

ET快訊
快訊／台中2歲童「胸部遭摺疊桌猛夾」搶救不治！
獨／收容所暴動影片曝！打飯班90秒連開3戒區門　寢室淪霸凌肉
快訊／台積電工安意外　挖土機挖倒電桿！28歲女遭砸死
快訊／大安聖母宮洗腳遭制止！女狠砍義工2刀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台中2歲童「胸部遭摺疊桌猛夾」搶救不治！

快訊／南投混凝土車翻覆！夫妻卡車內「1死1傷」…妻開刀搶救中

國道3號新化段小客車擦撞砂石車　噴飛對向車道駕駛送醫

獨／收容所暴動影片曝！打飯班90秒連開3戒區門　寢室淪霸凌肉砧　

偷拍國小女童裙底！北市松山區變態出沒　警3天逮人扣手機

快訊／台中2歲童「胸部遭折疊桌夾住」！　無生命跡象搶救中

快訊／台積電工安意外　挖土機挖倒電桿砸死28歲女工安

桃園男高中生不滿遭糾正　罵女老師「幹XＸ」出手推倒下場曝

快訊／大安聖母宮洗腳遭制止！外籍女持刀狠砍義工　他中2刀送醫

友屋內自縊淪凶宅…她喊自己處理竟反悔！求死者姊賠450萬結局曝

花錢最大？男顧客不滿等餐太久 摔醬料碟、潑豆漿惡劣行徑全錄下

福建男開橡皮艇11小時到台中港　肚子餓大聲呼救：投奔台灣自由！

邱鋒澤首度談采子劈腿...燦笑：發洩過了XD　陳零九檢討「不退出狼人殺」笑回：合約還在...

男女藝人「長皺紋」評價大不同！　應采兒聊「變老」超敢言...全場歡呼

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

太強啦！萌娃爬單槓「自帶吸盤」　速度飛快超俐落...媽：是猴子嗎

毒犯開車載女友出遊路況不熟　到派出所問路...自投羅網遭逮

相識4年！結婚當晚首次見妻容貌 暖心夫甜喊：喜歡的是妳的內在

壓制7旬失智婦！美警用力扭手臂 事後重溫「逮捕畫面」模仿骨折聲

松山分局之亂關鍵96秒曝光！　所長站電腦前格式化監視器影片

快訊／台中2歲童「胸部遭摺疊桌猛夾」搶救不治！

快訊／南投混凝土車翻覆！夫妻卡車內「1死1傷」…妻開刀搶救中

國道3號新化段小客車擦撞砂石車　噴飛對向車道駕駛送醫

獨／收容所暴動影片曝！打飯班90秒連開3戒區門　寢室淪霸凌肉砧　

偷拍國小女童裙底！北市松山區變態出沒　警3天逮人扣手機

快訊／台中2歲童「胸部遭折疊桌夾住」！　無生命跡象搶救中

快訊／台積電工安意外　挖土機挖倒電桿砸死28歲女工安

桃園男高中生不滿遭糾正　罵女老師「幹XＸ」出手推倒下場曝

快訊／大安聖母宮洗腳遭制止！外籍女持刀狠砍義工　他中2刀送醫

友屋內自縊淪凶宅…她喊自己處理竟反悔！求死者姊賠450萬結局曝

開窗就能看到101！台北超質感景觀飯店　享無敵採光爽吃紅燒鰻魚

礁溪寒沐2人泡湯「媽媽免費」　宜蘭綠舞日式豪華Villa下殺37折

央行限貸沒在怕　永信砸3.1億現金買楠梓高大土地

案1136足跡擴大！曾搭6路線公車　北捷、客運：已消毒

張菲辣媳驚爆「肺部出問題」！　28歲前夕收健檢報告：心情受影響

全球最大飛機二次試飛成功！　超高音速飛行器可望2023年發射

快訊／台中2歲童「胸部遭摺疊桌猛夾」搶救不治！

美失智翁「破解電子密碼鎖」　憑軍事訓練技能帶妻逃療養院

爸爸4天前離世...白安悲痛「只相處29年」：我已經很想你了！

死後陰轉陽！新郎「結婚前一天」突然死亡　火葬場就在婚禮附近

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

社會熱門新聞

松山之亂小弟的小弟犯忌　四海幫擬除名

崔曉菁慘死19年！他被託夢：人名都說了

陸男駕橡皮艇偷渡　3種下場曝光

即／台積電工安意外　挖土機挖倒電桿砸死28歲女工安

即／疾管署科長突昏倒！　倒立法院後門馬路上

快訊／高雄男狠砍妻8刀　鮮血噴整牆！打電話自首

姊弟同日離世　台中沙鹿今晚送肉粽路線曝

林口富少揪女友百刀砍死爸媽　驚悚弒親3劇本曝光

松山之亂全因為他！局長竟誇「盡忠職守」

女高中生大考休息雙載慘撞！阿婆骨折

大陸偷渡客橡皮艇「一桶油」福建直達台中港

松山分局之亂關鍵96秒曝！　所長站電腦前「格式化影片」

台中已婚派出所長猛追未婚女警　分局回應了

嘉陽高中女學霸畢業證書放靈堂　漢翔將贈工作服

更多熱門

相關新聞

朱冠甍F-5E殘骸打撈上岸！台東地檢署「2點說明」

朱冠甍F-5E殘骸打撈上岸！台東地檢署「2點說明」

飛官朱冠甍2020年10月29日駕駛F-5E戰機執行任務時，發生意外殉職！時隔半年失事的戰機終於被打撈上岸，台東地檢署2日發出2點說明，表示機身殘骸目前已被運到屏東基地保指部第一指揮部，檢方將會同運安會調查官等相關單位持續追查，釐清事故發生原因。

失事F-5E回來了！寶拉麗絲號載殘骸抵高雄港

失事F-5E回來了！寶拉麗絲號載殘骸抵高雄港

F-5E失事戰機下午抵高雄港拆解　作業困難點曝光

F-5E失事戰機下午抵高雄港拆解　作業困難點曝光

失事「F-5E戰機」打撈上岸　共軍反潛機現蹤

失事「F-5E戰機」打撈上岸　共軍反潛機現蹤

空軍證實F-5E打撈上船　將依程序釐清事故

空軍證實F-5E打撈上船　將依程序釐清事故

關鍵字：

F-5E飛官

讀者迴響

熱門新聞

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

標錯價！三星S21手機3000元有找　全國電子：照錯標價格出貨

荳荳「對不起，我快撐不下去了」

《全明星》MVP被轟　嘉賓回應：有人罵髒話

桃園凌晨大停電　居民集體哀號

北北桃都有！1圖秒懂「5縣市足跡」　快看你有沒有重疊

貓同事趴孕肚　聽到有寶寶秒折手

連千毅曝追薔薔「夜店請小弟排2排歡迎」

獨／元元提告　何孟遠：交給法律

猝死大胃王泡泡龍也這樣！150kg吃播主「整臉發黑」

陳鎮川一家3口團聚曬娃：等到你了

陸網評蔡阿嘎「放棄經營大陸市場」　他超嗆回擊

羅PD踢鐵板！宋仲基猜嘴型超強　粉絲：他《RM》出身的

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

《全明星》選手罵髒話！房思瑜疑暗諷

更多

最夯影音

更多
花錢最大？男顧客不滿等餐太久 摔醬料碟、潑豆漿惡劣行徑全錄下

花錢最大？男顧客不滿等餐太久 摔醬料碟、潑豆漿惡劣行徑全錄下
福建男開橡皮艇11小時到台中港　肚子餓大聲呼救：投奔台灣自由！

福建男開橡皮艇11小時到台中港　肚子餓大聲呼救：投奔台灣自由！

邱鋒澤首度談采子劈腿...燦笑：發洩過了XD　陳零九檢討「不退出狼人殺」笑回：合約還在...

邱鋒澤首度談采子劈腿...燦笑：發洩過了XD　陳零九檢討「不退出狼人殺」笑回：合約還在...

男女藝人「長皺紋」評價大不同！　應采兒聊「變老」超敢言...全場歡呼

男女藝人「長皺紋」評價大不同！　應采兒聊「變老」超敢言...全場歡呼

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面