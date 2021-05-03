潘穎諄遺體距發現疑似信標200多米　救難專家：軍方不願民間參與

記者洪靖宜／高雄報導

空軍2架F-5E戰鬥機於3月22日發生擦撞墜毀，飛官潘穎諄失聯長達27天後，4月18日在屏東南仁漁港被尋獲。參與此次搜救的「台灣西南空域」粉絲專頁版主許耿睿表示，於3月26日發現有疑似406MHz信標訊號，但軍方卻以「訊號不存在」回應，但4月18日發現潘的遺體位置距離發現疑似信標最近位置僅2百多公尺，指出這次搜索中，似乎令人感覺軍方執意不願民間參與搜索。



▲「台灣西南空域」粉絲專頁指出潘穎諄遺體僅距疑似信標200多公尺。（圖／翻攝台灣西南空域臉書）

「台灣西南空域」粉絲專頁在檢討此次搜救過程中，指出：「失事當天及黃金72小時中，雖然海況氣象惡劣，但我們可以看到空軍的黑鷹直升機以及C-130和P-3C在海面進行搜索、投擲照明彈等等，但為何未派遣空勤總隊擁有最先進的「前視紅外線熱顯像儀（FLIR）」，具備有夜間搜索燈、搜救尋向器、目標定位系統、氣象雷達和衛星通訊系統等6項裝備。許耿睿指出，這些裝備主要是針對夜間海上搜尋使用，讓機組員有更安全的搜救環境，難道軍方不知道嗎？」

參與救援的版主許耿睿指出，於3月26日發現有疑似406MHz信標訊號，第一時間回報指揮所後，指揮所轉請空軍人員隨車印證，後隨即開始展開信標訊號搜索，甚至派遣軍方黑鷹直升機在發現訊號位置來回搜索訊號。但當日下午卻發布「訊號不存在」，同時確有軍方人員帶著一箱十餘個「PRC-120的電池」進入指揮所，當晚更發布「電戰中隊進駐」令人百思不得其解，最終尋獲潘教官大體位置距離發現疑似信標最近位置僅兩百多公尺。

另外，F-5E擦撞事件發生時，剛找到第一位軍官羅尚樺，第一時間還未成立前進指揮所前，民間協會當時有表明可以派遣救援，甚至連沙灘車業者都可以使用，但被軍方拒絕，到從頭到尾都沒有派遣，沒有派遣當地熟悉海域狀況的救難團體，卻讓外地水上摩托車協會透過七聯隊獲得許可由中山漁港出海進行海面搜索。

另外，前進指揮所掛著「牡丹鄉地圖」，實際搜索為「滿洲鄉沿岸」，不知是否有人發現到問題點? 牡丹鄉地圖中最南端僅到南仁鬱鼻，再往南海岸線甚至南仁漁港均無標示。粉專版主指出：「這次搜索中，似乎令人感覺軍方執意不願民間參與搜索？我們希望軍方能夠採納我們的意見去檢討，當然我們也不願意希望有下次事故發生！」

時間對我們來說完全沒用！