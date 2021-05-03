色警抓毒蟲竟約砲縱放女友遭重判　最高400萬檢舉獎金全民買單

▲高雄新興分局外觀。（圖／ETtoday資料照）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市趙姓巡佐被控前年偵辦一起毒品案，涉違法搜索，還看上具美色的毒蟲女友，還施壓約砲未遂，一、二審都重判趙8年10月徒刑，只要案子定讞，依檢《獎勵保護檢舉貪污瀆職辦法》檢舉人可望領得280萬至400萬元檢舉獎金。

判決指出，趙姓巡佐原任職新興分局前金分駐所，2019年5月間，他與同事到洪姓毒蟲住處查緝洪男友人陳姓男子所涉毒品案件時，非法進入屋內搜出5包海洛因和36小包一粒眠，並將洪男及其女友等3人載回前金所製作不實筆錄。

期間趙男見圖貪圖毒蟲女友小琪（化名）姿色，回所後竟僅指示同事對洪男、黃男製作筆錄及採尿送驗，刻意不對小琪進行尿意送驗等毒品調查，並以請她協助辦案為由，將小琪載離前金所，並帶她到附近巷自內要求約會，不過被她拒絕，但騎車載她回家時又不斷撫摸她的大腿，更在某國小附近從後面摟抱她，伸手撫摸腹部，還不斷強調是協助她不用驗尿，小琪才隱忍不發。

幾天後，小琪收到另案開庭傳票，用通訊軟體向趙慶鋒詢問可能案由，趙男竟濫用警政資訊系統查詢，藉此約她出來見面，並將她載去賓館開房摟抱、親吻，還隔著衣服摸她私密部位，又提議兩人月底一起到屏東泡溫泉，毒蟲女友仍委婉推拒，並假裝答應屏東行，兩人才離開賓館。

離譜的是，小琪為了問男友服刑期滿日，赴了趙姓巡佐的約之後，趙竟然伸手亂摸並要求性交，之後更約小琪開房間遭到小琪爽約，趙因此心生不滿，跑到對方租屋處嗆說「你一直放管（意指爽約），才會過來教訓」

趙姓巡佐為了掩飾犯行，在他執掌的文書上不實登載，貪圖嫌犯女友姿色，濫用權限、庇護犯罪，一、二審法官均認定被告違背職務，要求不正利益罪判8年，不得緩刑，非法搜索罪判6月、得易科罰金，行使公務員登載不實文書罪，處有期徒刑1年4月，不得易科罰金，合計應執行刑8年10月，二審宣判駁回他的上訴，而現在也傳出本案幕後是有人檢舉才爆發，而檢舉人也向警方控詢相闗檢舉獎金的事宜。

依《獎勵保護檢舉貪污瀆職辦法》，檢舉人於前條所列案件之貪污瀆職事實未被發覺前，向檢察機關、司法警察機關或政風機構檢舉者，依本辦法規定核給檢舉獎金。此案遭判8年10月，依據貪污瀆職案件檢舉獎金給獎標準，法院判決情形7年以上未滿10年有期徒刑，檢舉人將可領到280萬元以上、最高400萬元的檢舉獎金。

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