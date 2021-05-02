陸男嚮往台灣自由！「淘寶買橡皮艇」11hrs渡海台中　3種結局曝光

記者趙蔡州／綜合報導

33歲周姓大陸籍男子1日涉嫌從福建駕駛橡皮艇橫越海峽，從台中港上岸偷渡入境，最後被路過的工人發現，通報警方處理。警方表示，周男自稱嚮往台灣、想投奔自由，才計畫偷渡入境，橡皮艇則是在淘寶買的，訊後交由海巡署安置，待隔離檢疫14天後，再轉由移民署專勤隊處理。

台中港一名林姓碼頭工人1日凌晨下班後，在西碼頭聽到有人在呼喊，查看後發現是偷渡客周男正在求救，便報警處理。周男向警方供稱，他嚮往台灣、想投奔自由，就透過淘寶花費1.6萬人民幣（約6.8萬元新台幣）購買軍規橡皮艇及引擎，4月30日從福建石獅出發，花11小時橫渡海峽，在台中港附近上岸。

周男透露，他上岸後，由於現場沒有任何人車，他便一直躲在上岸處，直到隔日凌晨2時許，儲備的食物和飲水用光，肚子飢餓時聽見林姓工人的人車聲音，他才趕緊大喊呼救，強調在大陸沒有犯案、不是通緝犯，只是嚮往台灣的民主自由才會偷渡。

▲周男駕駛橡皮艇從福建到台中港，肚子餓到大喊求救。（圖／民眾提供）

警方表示，由於周男第一時間與林姓工人說「要來台灣發展」，他們到場時卻改口說「嚮往台灣」、「想投奔自由」，目的令人生疑、有待釐清，由於周男行為違反《入出國及移民法》，訊後將人先交由海巡署安置、依規定隔離檢疫14天，接著再轉由移民署專勤隊處理。

消息經媒體報導後，引發台灣網友熱議，有人說「海巡弟兄會不會被盯爆啊，這樣讓人偷渡」、「開橡皮艇都能進來，太扯了」、「淘寶能買到軍規，什麼店家這麼神」、「一天一個，一個月就30個，要是來的是特工，可以做的事就多了」，也有人好奇「所以他會被送回去嗎，回去會怎樣」、「投奔自由唉，好奇他未來會怎樣」。

根據過去政府處理相關大陸偷渡客的案例，偷渡客由於違反《入出國及移民法》，得處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣9萬元以下罰金，刑期結束後，一般會遣返回大陸，或可能予以「收容替代」身分，讓其在台灣生活（但有限制，例如必須定期到移民署報到），又或是可以申請政治庇護，不過由於非法偷渡的因素，申請政治庇護恐怕會非常困難。

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