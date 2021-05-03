母喊「阿弟別這樣」！富少著魔百刀砍死爸媽　逼5同伙補刀原因曝

▲殺死父母後，林清岳還一度搬瓦斯桶打算引爆，企圖毀屍滅跡。



圖文／鏡週刊

1998年10月11日凌晨3點，18歲男子林清岳夥同5名友人，拿著菜刀躡手躡腳走進新北市林口住家，進入2樓父母的臥室，彷彿著魔的他持刀對著熟睡的父母狂砍，林父驚醒後用手抵擋，當場被砍掉4隻手指，林母來不及閃躲，頭皮被削掉一大半。

▼林清岳（右）夥同女友（左）等人弒親，手段凶殘。

渾身是血的林家父母發現兒子殺紅了眼，趕緊逃到一樓，林父大喊：「我是你爸爸耶！」林母也苦苦哀求：「阿弟，別這樣！」親情呼喊仍無法讓林清岳清醒罷手，2人被狂砍106刀後，雙雙斷氣身亡。

▼林清岳及其他共犯俯首認罪，被警方移送法辦。



林清岳瘋狂行凶後，擔心父母沒死，竟還找卓姓女友人協助，朝父母的心臟注射毒針，手段之凶殘，讓人看傻了眼。之後，林清岳擔心遭同行友人出賣，還喝令他們拿起刀子跟著補刀，甚至怒吼：「不砍的話，就大家一起死！」友人只好在林家父母身上再補數刀，成為殺人共犯。

▼開庭結束還押時，毫無悔意的林清岳（中）怒嗆記者：「你們有無人性？」



時任新莊警分局刑警的張貞勝告訴本刊，他獲報抵達現場，第一時間映入眼簾的是倒臥在血泊中的一對男女，2人各被砍數十刀，臉上也被砍得面目全非，現場撲鼻而來的濃厚血腥味，讓在場人員如同置身血池地獄，不斷隱隱作嘔。

▼命案現場血跡斑斑，十分駭人。





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