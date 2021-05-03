南投黑衣人比松山更狠　半夜闖住家快打死人！警隔天就破案

▲魏姓被害人遭黑衣人在半夜潛入住家毆打，躺在地上無法動彈，由救護人員緊急送醫。



圖文／鏡週刊

台北市松山警分局遭黑衣人闖入砸電腦鬧得滿城風雨，無獨有偶，南投市近來也發生一起被害人不但在住家門口遭一群黑衣人持棍棒毒打，更誇張的是，就在警方鎖定嫌犯追查之際，半個月後，這群黑衣人竟變本加厲，在凌晨翻牆潛入被害人住處再度逞凶，顯見南投治安已徹底敗壞。

去年12月27日上午10點多，李姓、邱姓及杜姓男子夥同黃姓少年前往南投市埋伏，見魏姓被害人從鄰居家走出，立刻上前一陣痛毆，被害人見狀趕緊關上家門，但這群凶神惡煞仍持棒企圖翻牆打人。

被害人挨了多棍，幸好撿回一命，警方獲報後，發現這群黑衣人分工縝密，事先勘查環境，有人先用辣椒水噴被害人臉部，有人則持球棒打人，導致被害人全身多處骨折及擦挫傷，任憑被害人妻子在旁大叫求饒，還有人在旁用手機將被害人被毆的慘狀過程全都錄下，絲毫無懼公權力。

▼去年12月27日上午10點多，一群黑衣人持棍棒痛毆魏姓被害人。



今年1月11日凌晨3點多，這群黑衣人變本加厲，李姓、邱姓與黃姓少年3人，直接翻牆闖入被害人住處，持木棒痛毆被害人，並擋住門口，不讓被害人逃出求救，導致被害人全身多處骨折，差點命喪黃泉。

詭異的是，3人在隔天下午旋即至警局投案，但堅決不透露受何人指使犯案，辯稱因問路起口角才憤而動手。不過，檢警組成專案小處，從杜姓嫌犯手機發現疑受綽號「老大」的男子指示，杜嫌去年底也向友人表示「在出任務」「會請律師幫忙」等語，顯見這群黑衣人背後另有幕後主嫌。

但相關被告被收押2個月後，依舊不願交代幕後主使者是誰，檢方只能依傷害、私行拘禁及侵入住宅等罪起訴，全案移審法院後，法官裁定交保，由於黑衣人目無法紀潛入被害人住家逞凶打人，被害人認為法院未問過他的意見，加上凶嫌犯計畫周詳，有反覆實施之虞，已向法院聲請撤銷具保停押處分，全案近日將首度開庭審理，備受矚目。

巧合的是，新北地院日前審理網紅「館長」陳之漢遭槍擊案，館長委任律師黃國昌當庭大爆，寶和會犯下多起模式相同的槍擊案，買凶殺人後再交付槍手安家費，立委協助辦理黑幫成員特別接見槍手，引起軒然大波，黃國昌在臉書也以《一起努力瓦解暴力黑幫》為題，呼籲各界關注離譜的犯案模式，以免淪為黑道治國。

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