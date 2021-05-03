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林口富少揪女友百刀砍死爸媽：殺紅了眼！　驚悚弒親3劇本曝光

年僅18歲的林清岳在家砍殺父母百餘刀致死，但因林父手腕上的百萬勞力士名錶未遭竊，讓警方排除強盜殺人的可能。

圖文／鏡週刊

23年前，18歲的林清岳不滿向父母討錢遭拒，還被罵不長進，竟夥同友人回家，狂砍父母百餘刀致死。警方發現林父手腕上的百萬名錶未被搶走，案發時林家的狗也沒吠叫，加上林清岳失聯，認定他涉有重嫌；為了引誘林出面，警方發布假消息，宣稱全案朝強盜殺人方向偵辦，需要家屬協助清點財物，林中計返回家中，警方在其指縫採到林家雙親的血跡，終於讓他俯首認罪。

警方發現，早在案發前1年，林就找了賴姓女友及其他4名友人，計畫用安眠藥迷昏父母，再製造假車禍讓父母墜下山谷，後因劑量不足失敗。但他並未就此罷手，透過關係找上地下軍火商，打算買衝鋒槍射殺父母，卻因一時露了口風，表示「要幹一票大的」，遭對方哄抬價格而沒買成，最後竟決定用菜刀殺害父母，並跟同夥約定平分父母的遺產、保險金及奠儀。

▼林清岳（右）夥同女友（左）等人弒親，手段凶殘。

林清岳（右）夥同女友（左）等人弒親，手段凶殘。（翻攝畫面）

面對警方偵訊，林清岳侃侃而談自己的弒親計畫，甚至表示行凶當下「殺紅了眼、根本沒有感覺」，還說如果成功奪取父母的財產，第一件事就是要幫好朋友做假牙，還大言不慚地說，父母的錢終究會歸他所有，自由使用是天經地義的事，不知為何還要經過他們的允許，痛罵是父母對不起他。

▼刑警張貞勝獲報後趕赴命案現場，他形容現場血流成河，彷彿人間煉獄。

刑警張貞勝獲報後趕赴命案現場，他形容現場血流成河，彷彿人間煉獄。

針對這起弒親案，法院一、二審均判林清岳死刑，但林依舊毫無悔意，審理期間還因不滿遭媒體拍攝，向記者嗆聲：「你們有無良心？有無人性？」2002年3月，最高法院將林判處死刑定讞，其他5名共犯則分別判處5至16年不等的有期徒刑。

▼開庭結束還押時，毫無悔意的林清岳（中）怒嗆記者：「你們有無人性？」

開庭結束還押時，毫無悔意的林清岳（中）怒嗆記者：「你們有無人性？」（東森新聞提供）

直到死刑執行前，林清岳才皈依佛門，法號「法悟」，2002年5月6日槍決伏法後，更捐出心臟、腎臟、眼角膜、皮膚、骨骼等器官，為自己天理不容的犯行贖罪。

▼林清岳及其他共犯俯首認罪，被警方移送法辦。

林清岳及其他共犯俯首認罪，被警方移送法辦。（東森新聞提供）


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