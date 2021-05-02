警界國防布！關鍵96秒影片曝光　警所長認了「為保形象刪畫面」

圖文／鏡週刊

北市松山警分局中崙派出所日前遭多名黑衣人闖入鬧事，事後分局長林志誠傳與黑幫「河蟹」，還扯出監視影像遭格式化，挨批「國防布」事件在警界上演。台北市警察局今（2日）公布關鍵96秒監視器影像，北市警局長陳嘉昌強調，此案無人關說、施壓，前所長等人也承認有刪除畫面。

為釐清外界對「松山之亂」的質疑，市警局今天下午對外公布3段影片，包含被格式化的關鍵96秒監視器畫面，並由松山警分局督察組長王致傑說明。

第1段為涉案10嫌橫越南京東路，追逐前楊姓教官至警局的畫面；第2段為10嫌進入中崙派出所鬧事與被驅離的畫面，另有2嫌返回派出所致歉；第3段則是4月16日晚上7時8分，中崙派出所前所長許書桓和傅姓同仁2人操作監視器主機的畫面。監視器畫面合計共1分36秒。

監視器完整96秒影像中，多名黑衣人接連闖入警局，其中一人拿起鐵椅砸向電腦，警員見狀趕忙上前制止，隨後將其壓制、驅離。而後續許書桓與傅姓同仁在電腦前，將影像刪除、格式化的舉動也被錄下。

許書桓的委託律師也到場發表聲明，解釋許因考量分局教官與他人，從所外逃入分局的畫面若流出，對教官個人及警察會有負面影響，才會將監視畫面檔案格式化，導致外界有不當聯想，深感悔悟，願接受及配合司法偵查程序。



更多鏡週刊報導

【警界也有國防布1】松山分局辯監視器沒電遭打臉 警界「沒畫面」案例層出不窮

【警界也有國防布2】警界績效至上包裝假正義？ 前檢察官批評：提出問題的人往往被解決

【警爆吃案刪影片】拒絕手機交給刑事局 陳嘉昌：北檢較有公信力