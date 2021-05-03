台灣醫院愛開刀原因曝　教授點破「全民肥羊」內幕

▲手術前，醫師只讓家屬簽署內視鏡手術同意書，並未告知會裝支架。



圖文／鏡週刊

本刊專訪一位行醫超過40年的醫學院C姓教授，他坦言王婦被裝設不必要的支架，很可能是醫院鼓勵導致。他說，類似情形在台灣醫界很普遍，例如，8成的椎間盤突出手術是不必要的，非開放性骨折，其實也不必要打釘子，但為了賺手術獎金，不少醫師建議患者開兩次刀，因為，台灣醫病資訊不對等，醫院利潤至上，全民只能當肥羊被宰。

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行醫超過40年的C姓醫學系教授表示，以王婦的案例，若追蹤5年都沒擴散成肝癌，9成是良性水泡，而且，膽管週遭細菌很多，感染風險極高，應慎重行事，會導致令人遺憾的結果，可能是醫院鼓勵醫師多幫病患裝支架，這種情形在台灣醫界很普遍。

C教授指出，台灣的健保制度，使得醫院逼醫師推銷不需要的檢查、治療及昂貴藥品，例如，醫師應該先對患者進行問診、觸診，初步診斷，再視狀況進行斷層掃描、核磁共振或X光，進一步確認，但現在都是先安排患者做檢查，然後醫師直接看結果下診斷。做一次斷層掃描收費3千元，醫師可抽2成，但問診再詳細，醫院只給50到100元的診療費。

▼王婦的律師張家榛指出，廖苡君違反醫療常規，有重大疏失。



C教授還透露，台灣椎間盤突出（骨刺）手術，也有8成是不必要的，國外醫師會以復健的方式，慢慢協助患者改善病況，若是非開放性骨折，其實只要固定4到6週就會復原，但台灣醫師卻喜歡動手術、打釘子，因為放釘、取釘能讓醫院賺到2次手術費用，醫師也賺到績效，何樂而不為？

台灣醫界會有這種現象，主要是制度問題，C教授表示，其實很多大醫院的主治醫師沒有薪水，內科醫師還可以靠昂貴的自費藥物抽成，外科醫師只能靠手術賺獎金，加上台灣的醫病資訊不對等，讓患者及家屬只能對醫師的說法言聽計從，成為醫院利潤至上的冤大頭！



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