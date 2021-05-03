榮總私裝支架賺抽成！害婦敗血症截肢險喪命　醫：濫用情形很普遍

圖文／鏡週刊

南投一名婦人因肝臟水泡問題，去年到台中榮總接受內視鏡檢查，不料醫師卻擅自在其肝臟及膽管間裝支架，結果引發敗血症，左腿截肢，險些喪命，其他醫師會診後認為，根本沒有裝支架的必要，家屬得知後氣得提告。醫學系教授直言，台灣很多醫院為了賺錢，都會引導病患進行不必要的手術、檢查或自費購買昂貴藥物，讓病患成了利潤掛帥政策下的冤大頭！

2015年，南投埔里一名王姓婦人，因為感覺胃不舒服，掛了榮總埔里分院廖苡君醫師的門診，被診斷出肝臟長了一個泡泡，她持續追蹤治療5年，甚至連廖醫師調職台中榮總，王婦也跟著到中榮接受廖女的診治。

▼王姓婦人在內視鏡手術前，還能抱孫子，健康狀況跟正常人差不多。



去年8月，廖女發現王婦肝臟的泡泡擴大為7至8公分，而且顏色混濁，恐是惡性腫瘤，且會壓迫到膽管，在家屬同意下，王婦接受內視鏡檢查，但廖醫師在未告知家屬，感染風險恐提高7至27倍的情況下，擅自給王婦裝設支架。

結果，王婦9月4日傍晚出院，6點回到家，隔日凌晨2點併發敗血症第4期，又送回榮總，經院方發了4次病危通知，最後不得不作截肢手術，保住一命。家屬氣憤的說：「人進醫院的時候好好的，只是胃痛，出院卻敗血症病危，還得截肢，中榮必須給個說法」。

▼台中榮總醫師廖苡君被控未告知患者家屬，擅自替王婦裝設支架。



院方為家屬開協調會時，兩位醫師像是吃了誠實豆沙包，坦言：「重點在於肝臟的泡泡是良性還是惡性，如果是良性，打開來抽一抽就好，如果是惡性，裝支架更沒意義，因為至少得切除2/3肝臟」，換句話說，裝設支架是不必要的手術；家屬的委任律師認為，廖的行為違反醫療常規，有重大疏失，已為王婦提出過失致重傷害的刑事告訴。

對於患者家屬的控訴，台中榮總公關室蕭先生表示，此案患者家屬已經提告，對方的說法跟事實有一些出入，但因為全案已經進入司法程序，也送醫療糾紛鑑定，中榮與被提告的醫事人員，尊重司法調查，靜待司法偵審結果。

▼阿文說，母親出院不到12個小時就出現嚴重敗血症，差點丟了性命。



行醫超過40年的C姓醫學系教授表示，若追蹤5年都沒擴散成肝癌，9成是良性水泡，既然做內視鏡檢查，廖醫師首要的，是採集泡泡旁組織化驗，再決定如何治療，而且，膽管週遭細菌很多，裝支架風險感染風險高，但醫院為了賺錢，類似「不必要」的手術、用藥、自費醫材，濫用情形很普遍。

C教授指出，台灣的椎間盤突出手術，8成是不用開刀的，但醫師總是鼓勵病患動手術，非開放性骨折，固定就好，但台灣醫師會鼓勵患者上釘子，如此可以開兩次刀。C教授強調，台灣的醫病資訊不對等，讓患者及家屬只能對醫師的說法言聽計從，成為醫院利潤至上的冤大頭！



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