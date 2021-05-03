桃園電來了！大停電原因曝「手機也沒訊號」　居民：有人困電梯內





▲網友紛紛在臉書回報，桃園恢復供電。（圖／翻攝自臉書「我是中壢人」）

記者張靖榕／綜合外電報導

桃園市今（3日）凌晨區域大停電，中壢、蘆竹、楊梅、八德、平鎮等地均有網友在網路上回報停電。導致桃園大停電的原因，根據討論桃園、中壢事務的臉書粉專指出，台電是因16萬瓦的高壓電跳電造成的。

由桃園市前市議員王浩宇創立並經營的臉書粉專「我是中壢人」，在桃園凌晨大停電後，約1點時發文指出，「台電回覆16萬瓦高壓電跳電造成大停電」，並表示正在「搶修中，搶修人員辛苦了！」

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▲桃園凌晨停電。（圖／翻攝自我是大竹人）

約凌晨2點30左右，「我是中壢人」再度發文表示「電來了」，「晚上很多朋友打電話、傳訊息給浩宇，但因為我已經卸下議員的身分，也只能跟各位一樣打客服電話詢問。」王浩宇則在個人臉書帳號表示手機不斷響起，一小時內就接到20位民眾反應。

停電當時有網友在臉書回報桃園大停電很扯，「連手機通話都沒訊號」、「埔心停電也是，想知道原因」、「以大竹為中心，大園埔心，中壢新生路都停」、「內壢火車站附近大停電」。

新聞消息傳出後，《ETtoday新聞雲》收到網友回報指出「還有人卡在電梯內」、「桃園一片黑漆漆」、「快熱死，連個電扇都沒辦法吹」等。