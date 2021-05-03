桃園停電「王浩宇手機被打爆」！傻眼PO文：不知道我不是議員了？

▲桃園停電，中壢許多民眾打電話給王浩噢。（圖／翻攝自我是大竹人）



記者柯振中／綜合報導

桃園市3日凌晨大停電，許多居民手機失去訊號，苦等許久也沒有回復電力。停電以後，民進黨桃園市前議員王浩宇手機不斷響起，才知道發生什麼事情，「很多人還不知道我已經不是議員了」，貼文引起網路熱議。

桃園市3日凌晨大停電，有網友在臉書粉專「我是中壢人」提到，台電解釋，是因為16萬瓦高壓電跳電，才會發生如此狀況。不過詳細原因仍待釐清。

許多市民在臉書上回報災情，原來有多個區域受到影響，中壢區也包含在內。對此，王浩宇3日凌晨發文，手機不斷響起，後來一聽才知道，原來是中壢疑似大停電，「一個小時內，就收到20個民眾反應。」

▼桃園停電，許多民眾打給王浩宇反應。（圖／翻攝自我是大竹人）



不過，王浩宇已被罷免，目前沒有擔任公職，他也相當傻眼，「疑？原來，很多人還不知道我已經不是議員了。」王浩宇也解釋，這次發生事件，他能夠繼續放心睡覺，若還在擔任議員，可能要忙到天亮。

王浩宇的粉絲看完貼文，在下方留言力挺，「這就是一種信任」、「沒辦法，當初冷處理太傷了」、「真希望你能回來繼續當議員。講真的中壢議員那麼多個，我卻只知道你一個==。其他個有沒有在做事我是不知道。」

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▼王浩宇發文，停電後手機不斷響起。（圖／翻攝王浩宇臉書）

