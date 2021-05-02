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社會 社會焦點 保障人權

痛心！　桃園大溪順和煤礦遺址遭噴漆「幹」、灑冥紙

▲桃園大溪順和媒礦遺址遭噴漆破壞。（圖／朱文榮提供）

▲順和煤礦曾是桃園第一大礦場。（圖／朱文榮提供）

記者楊淑媛／桃園報導

天啊！這到底是誰搞的破壞？積極推動發展桃園大溪礦業文化的志工朱文榮，2日表示，大溪美華里順和煤礦遺址的商店，經發現遭不肖人士噴漆、灑冥紙，呼籲市府相關單位重視。朱文榮說，順和煤礦在日治時期曾是產煤重鎮，因礦藏枯竭，採煤產業沒落，於1986年停止開採，礦區10餘公頃保存良好，經發現被人為蓄意破壞令人痛心！▲桃園大溪順和媒礦遺址遭噴漆破壞。（圖／朱文榮提供）

▲順和煤礦遺址商店遭噴漆。▼順和煤礦遺址商店(未遭噴漆前。（圖／朱文榮提供）▲桃園大溪順和媒礦遺址遭噴漆破壞。（圖／朱文榮提供）

朱文榮於大溪區經營5+2農場，和多位關心地方文化的志工夥伴們，對於桃園大溪昔日於礦業文化的發現與保存，相當重視，並針對順和煤礦遺址，多年前，與志工們從順和媒礦山下一直到坑口的路徑，費時許久除草完成，並將順和煤礦坑口的牌樓再次完全顯現出來，讓順和煤礦文化景觀再度呈現。▲桃園大溪順和媒礦遺址遭噴漆破壞。（圖／朱文榮提供）

▲順和媒礦遺址遭灑冥紙。（圖／朱文榮提供）

朱文榮說，順和煤礦曾是桃園第一大礦場，遺址保留完整，現有好多棟包括宿舍、商店、事務所等建物，皆是重要文化資產，輝煌時期聚落有數百戶住民，這裡曾是多少人的辛酸與淚水所交這織而成的地方，更是居民共同的記憶，歷史的見証，他與許多熱心人士為了推動大溪礦業文化，為來到該秘境探索大溪礦業文化的民眾，義務導覽已陸續80多個梯次，吸引數千人認識大溪昔日的礦業文化。▲桃園大溪順和媒礦遺址遭噴漆破壞。（圖／朱文榮提供）

▲朱文榮為民眾義務導覽。▼參觀順和煤礦遺址。（圖／朱文榮提供）▲桃園大溪順和媒礦遺址遭噴漆破壞。（圖／朱文榮提供）

據了解，桃園市文化局今年度將啟動「大溪順和煤礦」文化景觀調查研究，以及「桃園市煤礦產業文化資產普查計畫」，盼煤礦遺址能夠轉型為文化園區，見證桃園過去的礦業文化與歷史記憶。未料，5月1日朱文營到順和媒礦遺址，竟發現竟遭人為蓄意破壞，令人痛心，希望相關單位重視。

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