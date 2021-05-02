諾富特餐廳1人確診...員工爆：供餐人員、檢疫客垃圾處理「使用同部電梯」

▲華航諾富特飯店。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者楊蕓／台北報導

桃園諾富特飯店爆出群聚感染，目前已有4名員工確診，其中1人是餐廳人員，新北市議員葉元之2日接獲爆料指出，專收檢疫客的諾富特飯店二館，餐廳有供餐給飯店外的客人，包括1、2航站的華航貴賓室餐點，甚至桃園美國學校，由於諾富特二館收檢疫客垃圾、床單、布巾的人員，以及供餐人員是使用同一部電梯，因飯店結構設計因素無法分流，憂心增加傳播風險。

葉元之1日才接獲一名自稱工作於諾富特飯店的員工爆料，指出飯店區分本館、二館，大家都以為二館住的是檢疫的機組員，本館接的是一般客人，但自半年多以前，因應檢疫客增多，原二館房間不夠，因此在一館客房偷偷收了很多檢疫隔離的客人；另外，到例假日一般國人訂房數增多時，把原半邊本來是住檢疫客的房間，只要一退房就馬上開放給一般的國人入住，完全不管房間內是否有可能病毒汙染，讓例假日入住該房的國人深陷染疫風險。

葉元之2日在臉書發文指出，他再接獲諾富特飯店另一員工爆料，內容提到，專收檢疫客的諾富特飯店二館，其餐廳有供餐給飯店外的客人，例如1、2航站的華航貴賓室餐點，甚至桃園美國學校也是他們客戶，合約至今年6月。

葉元之表示，以諾富特飯店二館來說，廚房在B1，整棟住宿檢疫客的垃圾處理也在B1，而且，收檢疫客垃圾、床單、布巾的人員，跟供餐人員是使用同一部電梯，因飯店結構設計因素無法分流，這就有風險。

葉元之憂心，這次確診名單中有一位就是在餐廳工作的員工，正常來說他是最不可能接觸到確診者的，「那他是怎麼被感染的呢？如果再透過食物散播，更加恐怖！」

葉元之說，諾富特飯店的問題，員工都很害怕。今年2月份時，該名員工曾將他的憂心反映給陳時中，但卻得到衛福部官式的回應，然後推給地方政府，就沒下文了，最後他也直呼「唉！侯友宜批指揮中心嚴重疏忽，結果被罵，所以我在這嘆氣就好。」

▼葉元之表示，爆料的諾富特員工曾將他的憂心反映給陳時中，卻得到衛福部官式的回應。（圖／翻攝自葉元之臉書）