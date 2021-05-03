2波鋒面變天！「雨彈」快閃掃半邊紅爆　一周降雨時程出爐

▲未來一周2波鋒面，雨彈快閃主攻北東地區 。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

中央氣象局月長期預報顯示，未來一周太平洋副熱帶高壓偏強，台灣仍以多雲到晴為主，5日（周三）前後有一波鋒面通過，之後第二周又有一波鋒面建立，但移動較快。預估未來一周天氣偏暖，午後山區有偶陣雨，這2波鋒面影響時間都不長，降雨也偏向北部及東半部地區，第二波鋒面將周末報到，目前看起來搖擺不定，僅北東會出現局部降雨。

氣象局預報，3日台灣附近水氣逐漸增多且仍吹著偏東風，迎風面東半部降雨機率高易出現短暫降雨，並有局部較大雨勢發生機率，西半部雖仍為多雲到晴，不過由於大氣環境較為不穩定，山區午後短暫陣雨會較明顯，平地午後的降雨機率也會略提高；溫度方面變化不大，白天依舊溫暖微熱，西半部高溫仍有30至32度，東半部約27、28度，早晚各地低溫約21至23度。

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▲雨勢集中東部地區，定量降雨預報紅爆 。（圖／NCDR）



預計4日（周二）水氣減少，環境風場轉東南至偏南風，東半部仍有局部短暫雨，但雨區和雨量都會減少，西半部山區午後陣雨範圍則會縮小，平地大多為多雲到晴，並有一道鋒面在華南逐漸建立、東移。到了5日鋒面過境，東半部有局部短暫陣雨，北部地區及中南部山區也轉為局部短暫陣雨，高溫略降1、2度，其他地區雲量增多。這波鋒面影響時間不長，晚上之後西半部降雨減少，剩東半部仍有局部短暫陣雨。

氣象局指出，6、7日（周四、五）天氣趨於穩定，東半部地區有局部短暫雨，西半部地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。8、9日（周六、日）另一鋒面來到台灣北部海面，北部及東半部出現局部短暫雨的機率提高，其他地區仍為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

氣象愛好「台灣颱風論壇｜天氣特急」則分析，未來10天降雨展望雨區分布，大致可分為3個部分：

●2日晚間至3日偏東風增強，東部有雨，西部晴朗空氣髒。

●5日鋒面掠過，帶來降雨，但集中在東部及北部，中、南部少之又少，甚至幾乎沒有。

● 各地山區則是以午後陣雨為主，但這部分比較難掌握，不確定性大一些。以最新模式資料來看，5月中旬有「偏濕、略多雨」的訊號，但還需要持續觀察，持續節約用水囉！

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