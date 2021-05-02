下周有2波移動性鋒面快閃　「首波周三變天」降雨主攻3熱區

▲未來一周有2波鋒面來襲，周三北部、東半部及中南部山區有雨。（圖／記者黃克翔攝）

記者賴文萱／台北報導

一周天氣出爐！氣象局表示，未來有2波鋒面，第一波變天時間落在周三，白天起影響一天，北部、東半部及中南部山區有局部短暫陣雨；第二波鋒面預計周末報到，北部、東半部可能有局部短暫陣雨，至於鋒面會不會進一步南壓到台灣上空，模式還在調整中，會繼續觀察。

氣象預報員張承傳說，明天台灣附近水氣稍多，由於風向偏東風，東半部降雨機率高，且有局部較大雨勢；西半部主要多雲到晴，但午後山區短暫陣雨比較明顯，平地降雨機率也提高。溫度部分，西半部大致30-32度，東半部27-28度。

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▲明天台灣附近水氣稍多，由於風向偏東風，東半部降雨機率高，且有局部較大雨勢。（圖／中央氣象局）

周二水氣稍減少，僅剩東半部還有局部短暫雨，西半部午後雷陣雨範圍則以山區為主。周三會有鋒面通過，這波性質屬於移動性鋒面，從白天起影響一天，北部、東半部及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區雲量稍多。

▲周末又有一道鋒面來到台灣北部海面，氣象局預報，北部、東半部會有局部短暫陣雨發生。（圖／記者林敬旻攝）

周四、五風向偏東風，降雨侷限東半部，有局部短暫雨，西半部午後山區也要留意局部短暫陣雨。周末又有一道鋒面來到台灣北部海面，是不是會進一步南壓到台灣上空，模式還在調整當中。目前氣象局預報，北部、東半部周末會有局部短暫陣雨發生，中南部山區午後有零星短暫陣雨。

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