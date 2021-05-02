「易致災梅雨季」來了！2波鋒面接力時間曝　全台有雨

▲5、6月是台灣的梅雨季。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，5月上旬有兩波「移動性鋒面」，分別在周三及周六、周日通過，結構並不強，但配合不穩定的大氣，仍有對流被激發的條件，尤其在午後，需密切觀察。

中央氣象局指出，今天（2日）台灣附近環境為偏東風，迎風面東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨，應注意今晚至周一東半部地區有局部較大雨勢發生的機率。

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氣象局說，氣溫方面，各地清晨稍涼，低溫約20至22度，白天西半部高溫可達30度至33度，東半部約28、29度，中午前後紫外線指數偏高，戶外活動請注意防曬，多補充水分。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局預報，周一、周二大氣環境轉東南至偏南風，宜花東地區有局部短暫雨，其他地區為多雲時晴，午後山區有局部短暫陣雨，周一東半部地區有局部較大雨勢發生的機率，各地氣溫舒適微熱。

氣象局提醒，周三鋒面影響，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，此波鋒面為移動性，因此影響時間不長，周三起北部及東北部氣溫微幅下降。

氣象局表示，周四至周六東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨；下周日鋒面位於台灣北部海面，北部及東北部地區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

▲▼氣象局提醒，周三鋒面影響，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨。（圖／氣象局）



吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，氣象局定義5、6月為台灣的梅雨季，期間影響的主要天氣系統包括午後對流、移動性鋒面、滯留鋒、西南氣流⋯等，視當時大氣的不穩定度，常激發出不同的中、小尺度對流系統，伴隨劇烈天氣（雷擊、強風、冰雹、龍捲風、短時強降水⋯），皆有致災的可能；若僅著眼於滯留鋒的影響，則難免掛一漏萬，但期間也並非每天皆降雨，暖熱如夏的天氣也會在其中出現。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，上旬即有兩波移動性鋒面，分別在周三及周六、周日通過，結構並不強，但配合不穩定的大氣，仍有對流被激發的條件，尤其在午後，需密切觀察。



吳德榮進一步分析，今各地為晴朗穩定，白天熱如夏、紫外線強、早晚偏涼的天氣；周一、周二各地為多雲時晴，白天熱如夏、早晚涼，東南風帶來的水氣逐漸增多，東半部有局部短暫雨，西半部山區午後有局部短暫陣雨的機率。



吳德榮提醒，周三梅雨季首波移動性鋒面通過，配合午後的激發機制，中部以北及東半部有局部陣雨或雷雨，局部地區有較大雨勢，南部地區亦有局部短暫降雨的機率；周四、周五鋒面遠離，天氣好轉為多雲時晴，大氣仍不穩定，山區午後有局部陣雨的機率；周六、周日梅雨季第二波移動性鋒面接近並通過，配合不穩定的大氣，易有對流被激發，為末期的模擬，模式調整中，應持續觀察。