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台南市第11屆市長盃全國圍棋賽登場　1011人競奕盛況空前

▲第11屆台南市長盃全國圍棋錦標賽，在新光三越台中山店13樓文化館競技，來自全國1011人一起對奕，選手全力以赴，爭取勝利，比賽激烈盛況空前。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲第11屆台南市長盃全國圍棋錦標賽，在新光三越台中山店13樓文化館競技，來自全國1011人一起對奕，選手全力以赴，爭取勝利，比賽激烈盛況空前。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

第11屆台南市長盃全國圍棋錦標賽，5月2日中午在新光三越台中山店13樓文化館競技，吸引來自全國1011位參賽者對弈，選手們全心專注對奕，以棋會友砌磋棋藝，盛況空前。

▲第11屆台南市長盃全國圍棋錦標賽，在新光三越台中山店13樓文化館競技，來自全國1011人一起對奕，選手全力以赴，爭取勝利，比賽激烈盛況空前。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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這場由台南市政府、中華民國圍棋協會、台南市體育總會主辦，台南市體育總會圍棋委員會承辦的第11屆台南市市長盃全國圍棋錦標賽，比賽分初段到六段，還有甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸及入門Ａ-I組、幼兒等組別，共約來自全國共1011多人競技，其中台南市選手就佔800多人，場面盛況空前。

▲第11屆台南市長盃全國圍棋錦標賽，在新光三越台中山店13樓文化館競技，來自全國1011人一起對奕，選手全力以赴，爭取勝利，比賽激烈盛況空前。（圖／記者林悅翻攝，下同）

開幕典禮由大會副會長鄭如翰主持，鄭副會長除歡迎來自全國各地的選手競技外，也向參賽選手說明圍棋的意義，圍棋是智力、及培養人品的活動，可增加個人對挫折的容忍度，讓人靜下心思考，這可以讓人一生受用不盡，圍棋不僅是比輸贏，比名次，更是比心志，透過一次一次的比賽，敗不氣餒地不斷精進棋藝，可以帶給自己相當大的助益，下棋不僅是棋藝，還有棋品、氣質、文化，及自我的涵養，是一種品藝兼修的一門技藝。

▲第11屆台南市長盃全國圍棋錦標賽，在新光三越台中山店13樓文化館競技，來自全國1011人一起對奕，選手全力以赴，爭取勝利，比賽激烈盛況空前。（圖／記者林悅攝，下同）▲第11屆台南市長盃全國圍棋錦標賽，在新光三越台中山店13樓文化館競技，來自全國1011人一起對奕，選手全力以赴，爭取勝利，比賽激烈盛況空前。（圖／記者林悅攝，下同）台南市長黃偉哲指出，圍棋是一項很好的活動，可以訓練選手沈著、冷靜、上進的能力，感謝台南市體育總會圍棋委員會，大力推展圍棋技藝，也祝比賽一切圓滿順利。除市長黃偉哲外、立委陳亭妃、台南市議員沈震東、曾信凱、林燕祝、蔡旺詮等等許多民代秘書、主任到場觀禮，並為選手們加油打氣。

▲第11屆台南市長盃全國圍棋錦標賽，在新光三越台中山店13樓文化館競技，來自全國1011人一起對奕，選手全力以赴，爭取勝利，比賽激烈盛況空前。（圖／記者林悅攝，下同）

圍棋比賽採取中華民國圍棋協會訂定的圍棋規，瑞士制五局，段位各組三敗淘汰，級位各組不淘汰。癸組以上使用19路棋盤，黑棋184.5子勝。入門組使用13路棋盤，黑棋87子勝，幼兒組使用9路棋盤，黑棋43子勝。段位及級位甲組視參賽人數，晉升段標準報請中華民國圍棋協會頒發段位證書。級位各組錄取5勝為冠軍，4勝為亞軍，頒發獎盃、獎狀。丁組以下取3勝為優勝，頒發獎牌。

▲第11屆台南市長盃全國圍棋錦標賽，在新光三越台中山店13樓文化館競技，來自全國1011人一起對奕，選手全力以赴，爭取勝利，比賽激烈盛況空前。（圖／記者林悅攝，下同）
此外，為能達到人品與棋藝同時精進，針對棋道精神的發揚，比賽設有「風範獎」，各組取1名發獎金鼓勵，以期發揚心性、品德、定力、專注、禮儀、風範、精神、儀態的圍棋精神。

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