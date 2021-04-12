天兵司機吊臂沒收撞國道鐵架！噴飛險砸後車　網嘆：國道李義祥

記者陳羿妏／綜合報導

台鐵太魯閣號2日因工程車滑落邊坡，釀成重大死傷事故。根據檢警調查，肇事駕駛李義祥事發當時見工程車卡在樹叢後，沒先打電話通報，反倒叫移工「阿好」下到邊坡協助將工程車墊高，接著他再開著怪手拉起工程車，惟因吊帶承受不住重量，工程車仍是滑落軌道，最終釀成意外。對此，針對便宜行事釀禍的情形，國道三號昨（11日）發生一起事故，有網友看完事發影片直喊「義祥」。

▲拖吊車吊臂沒收起，經過國道鐵架時，當場撞斷整根噴飛。（圖／翻攝臉書粉專「八卦村－行車紀錄器影片上傳中心」，下同）

這起事故發生在11日下午5時許，一輛拖吊車行經國道三號準備下中興新村交流道時，因沒將吊臂完整收起，導致車輛通過國道鐵架後，吊臂當場斷落噴飛，所幸後方車輛及時閃避，才未釀成傷亡意外。

然而，驚險瞬間已被行車紀錄器拍下，上傳至臉書粉專「八卦村－行車紀錄器影片上傳中心」，再加上近期太魯閣號重大意外，引發外界討論，便宜行事釀禍的說法，許多網友看完影片紛紛湧入留言「絕命終結站」、「被這隻（支）砸到會死人ㄟ」、「到底要有多天，才能忘記收吊臂」、「說個笑話職業駕駛」、「天兵司機出現了」「職業拖車司機會不知道吊臂沒收？是要砸死人才甘願？」「可惡至極。想國罵⋯⋯⋯別人孩子死不完？」「鳥島交通無誤。名：義祥」。

另外，後車駕駛驚險躲過瞬間，網友也說「拍攝的這台車完美的躲過了」、「拍攝的閃得真是快~」、「明知那一支那麼高，一堆駕駛，還敢跟在前後左右行駛」、「後車（行車記錄者）沒有危機意識，還切換車道跟著拖吊車後面而且跟的那麼近！」

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