快訊／再增4例本土！　機師家人、諾富特房務主管3家人染疫

▲再增4例本土！機師家人、諾富特房務主管3家人染疫。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

華航機師染疫延燒到諾富特飯店，目前累積20人確診。指揮中心今（2）日再公布新增4例本土個案，分別為案1102機師與案1129諾富特飯店60多歲女房務主管家人，目前華航諾富特群聚事件累積24人確診，超越部桃群事件21人，成為台灣疫情爆發以來最大的本土群聚事件。

華航事件累計6家庭群聚，不含血清陽性者，共波及10家人確診，分別為案1078機師與妻子案1121；飛澳染疫機師與案1111妻子、案1090兒子；案1102機師與案1113未滿5歲兒子，以及今公布的妻子；另有血清抗體陽性機師兒子與妻子，分別為案1113、案1114，還有飯店女主管案1129一同去阿里山的3名家人。

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華航案諾富特飯店最新血清抗體檢驗指出，諾富特飯店染疫的4人中，僅重症房務主管（案1120）血清抗體IgG、IgM都是陽性，代表事件可能是在20天內發生，但台大兒童醫院院長、感染症醫學會名譽理事長黃立民卻有不同看法。他表示，IgM陽性代表病毒已存在2、3個月，不會是最近的事情，用20幾天來算不是非常精準。

雖然指揮中心已找出染疫個案部分關連，但黃立民呼籲還是不能掉以輕心，採檢頻率也要比現在高一點，「如果多做檢驗還是沒有新增個案的話，就比較放心；反之，就算一直無新增個案，也不知道到底安不安全。」無論是醫院或診所，只要民眾有呼吸道症狀就醫，無論出國史或職業別，都建議安排採檢，才能儘早發現社區潛藏風險。