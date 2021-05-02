案1136永和吃飯1小時！直擊店家「現況曝光」　民眾驚：怎麼了

▲確診個案曾到永和72度c舒肥健康餐用餐1小時。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（2日）公布華航案再新增4例本土，都是案1129諾富特飯務部員工的家人，指揮中心今公布案1134和案1136相關足跡，包括曾搭乘台北捷運和262、254、672號公車外，其中， 案1136曾到永和「72度C舒肥健康餐」用餐1小時，該店家原本上午還有營業，現在卻拉起鐵門。

根據指揮中心公布足跡來看，案1136在4月26日至28日搭捷運、公車往返公司和住家，沿途行經捷運頂溪、古亭、西門3站，也從成都路轉公車到過先嗇宮，4月28日晚上7點25分到永和保平路的72度C舒肥健康餐，用餐至8點30分。

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《ETtoday新聞雲》實際到現場發現，這間舒肥健康餐營業時間應該是到晚上9點，目前已關上鐵門。附近店家透露，上午該店其實還有營業，但後來不知道為什麼休息了，有聽說有確診者到店內用過餐，店內空間不大，算滿封閉，只是詳細情形不知道怎麼樣。

由於該店家附近就是知名樂華夜市，記者觀察到不少民眾經過都會特別看一下該店，部分民眾受訪都說有看到這則新聞，但不至於會覺得害怕，因為平常本來外出就都會戴口罩。至於是否這幾天有消毒？附近幾間店家都說沒看到或沒注意到，認為是應該要好好在附近消毒比較好。新北市衛生局回應，收到指揮中心訊息當下，就已經前往消毒。

店家回應，案1136在4月26日到店裡用餐，請大家不用驚慌，已聽從衛生局指示，進行店內全面消毒，有到店裡消費過的客人也不用擔心，因為有接收到衛生局的通知才需要做檢測，並感謝大家對他們的支持，一定會維持最好的用餐環境才提供給大家。

案1136是本國籍30多歲女性，也是機場防疫旅館房務部員工（案1129）同住家人，近期無出國史，4月28日至29日陸續有喉嚨痛及發燒症狀，自行至診所就醫，4月30日由衛生單位安排進行接觸者採檢，於今日確診（Ct值19）。已掌握個案接觸者111人，均列居家隔離。