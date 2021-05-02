關鍵96秒影片+格式化影像公布　松山之亂「沒施壓沒關說」仍待釐清

記者張君豪／台北報導

針對「松山之亂」，台北市警察局長陳嘉昌2日下午召開記者會，公布黑衣人闖派出所的96秒等關鍵影片，並強調有關長官施壓、民代關說等外力介入，純屬臆測，與事實不符。

▲臺北市政府警察局針對本局查處松山分局員警處置不當案，關鍵96秒。（圖／記者莊喬迪翻攝）

松山分局楊姓員警於110年4月16日凌晨與人發生糾衍生事端，4月21日透過社群媒體披露後，松山分局、刑事警察大隊、督察室立即组成專案小组啟動調查，並將被「格式化」之硬碟交由本局刑警大隊科技偵查隊設法還原影像畫面。





▲臺北市政府警察局針對本局查處松山分局員警處置不當案，關鍵96秒。（圖／記者莊喬迪翻攝）

陳嘉昌今天下午召開記者會，針對各方疑慮一一說明，先還原當晚96秒影像：4月16日凌晨02時15分，徐等10名尾隨楊員進入松山局中派出所欲與其理論，顏姓前副所長與該所人員立即採取強勢作為，喝斥、壓制控制現場，將滋事民眾立即排除分局駐地外，時間僅1分36秒。過程中，員警壓制、攔阻、驅離確有積極作為，有效維護駐地安全。

另外，根據16日晚間7時7分中所辦公室影像顯示，許姓前所長與傅姓巡佐2員於監視器主機前，疑似在操作「格式化」硬碟，致駐地影像資料遭刪除。上述影像顯示，涉案員警於4月16日19時07分就刪除影像，然松山分局長於4月21日22時許接獲公關室主任告知，始知上情，並即向陳嘉昌局長報告。

市警局強調：「由此可證，有關長官施壓、民代關說等外力介入，純屬臆測，與事實不符。」 黑衣人案確除許姓前所長、傅姓巡佐個人所為，市警局已將相關涉案許姓前所長、顏姓前副所長及傅姓巡佐等3員依疏縱人犯及滅證據等罪嫌，主動函請台北地檢署偵辦。

不過，市警局講法明顯把所有刑責、行政政任切割、推諉到基層中崙所所長、巡佐身上，市警局甚至出示一份中崙所前所長許書桓「被認罪」聲明書。許透過聲明書強調：「考量分局教官與他人在所外糾紛逃入分局畫面如果流出，對教官個人及警察形象有負面影響」、「而導致當天監視器畫面檔案格式化」。

此外，4月27日市警局督察長翁群能召開記者會，聲稱中崙所前所長許書桓接受調查證稱，自己要拷貝監視器影像，因操作監視器系統不慎導致格式化；2日下午的記者會上，又改口成「因顧慮教官、警察形象才格式化硬碟」，前後說法明顯不一。

究竟是一個兩線二星的所長瞞天過海手段太高明，從督察組長、分局長、警局督察長、局長每個長官都被瞞過，進了地檢署接受檢察官偵訊卻「幡然悔悟」？還是從松山分局到市警局的所有高階主官已有「默契」，要基層去承擔一個已經被編寫好的事實，真相究竟為何？還有待檢察官釐清。

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