　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

關鍵96秒影片+格式化影像公布　松山之亂「沒施壓沒關說」仍待釐清

記者張君豪／台北報導

針對「松山之亂」，台北市警察局長陳嘉昌2日下午召開記者會，公布黑衣人闖派出所的96秒等關鍵影片，並強調有關長官施壓、民代關說等外力介入，純屬臆測，與事實不符。

▲▼臺北市政府警察局針對本局查處松山分局員警處置不當案，關鍵96秒。（圖／記者莊喬迪翻攝）

▲臺北市政府警察局針對本局查處松山分局員警處置不當案，關鍵96秒。（圖／記者莊喬迪翻攝）

松山分局楊姓員警於110年4月16日凌晨與人發生糾衍生事端，4月21日透過社群媒體披露後，松山分局、刑事警察大隊、督察室立即组成專案小组啟動調查，並將被「格式化」之硬碟交由本局刑警大隊科技偵查隊設法還原影像畫面。

▲▼臺北市政府警察局針對本局查處松山分局員警處置不當案，關鍵96秒。（圖／記者莊喬迪翻攝）

▲臺北市政府警察局針對本局查處松山分局員警處置不當案，關鍵96秒。（圖／記者莊喬迪翻攝）

陳嘉昌今天下午召開記者會，針對各方疑慮一一說明，先還原當晚96秒影像：4月16日凌晨02時15分，徐等10名尾隨楊員進入松山局中派出所欲與其理論，顏姓前副所長與該所人員立即採取強勢作為，喝斥、壓制控制現場，將滋事民眾立即排除分局駐地外，時間僅1分36秒。過程中，員警壓制、攔阻、驅離確有積極作為，有效維護駐地安全。

另外，根據16日晚間7時7分中所辦公室影像顯示，許姓前所長與傅姓巡佐2員於監視器主機前，疑似在操作「格式化」硬碟，致駐地影像資料遭刪除。上述影像顯示，涉案員警於4月16日19時07分就刪除影像，然松山分局長於4月21日22時許接獲公關室主任告知，始知上情，並即向陳嘉昌局長報告。

市警局強調：「由此可證，有關長官施壓、民代關說等外力介入，純屬臆測，與事實不符。」 黑衣人案確除許姓前所長、傅姓巡佐個人所為，市警局已將相關涉案許姓前所長、顏姓前副所長及傅姓巡佐等3員依疏縱人犯及滅證據等罪嫌，主動函請台北地檢署偵辦。

不過，市警局講法明顯把所有刑責、行政政任切割、推諉到基層中崙所所長、巡佐身上，市警局甚至出示一份中崙所前所長許書桓「被認罪」聲明書。許透過聲明書強調：「考量分局教官與他人在所外糾紛逃入分局畫面如果流出，對教官個人及警察形象有負面影響」、「而導致當天監視器畫面檔案格式化」。

此外，4月27日市警局督察長翁群能召開記者會，聲稱中崙所前所長許書桓接受調查證稱，自己要拷貝監視器影像，因操作監視器系統不慎導致格式化；2日下午的記者會上，又改口成「因顧慮教官、警察形象才格式化硬碟」，前後說法明顯不一。

究竟是一個兩線二星的所長瞞天過海手段太高明，從督察組長、分局長、警局督察長、局長每個長官都被瞞過，進了地檢署接受檢察官偵訊卻「幡然悔悟」？還是從松山分局到市警局的所有高階主官已有「默契」，要基層去承擔一個已經被編寫好的事實，真相究竟為何？還有待檢察官釐清。

【相關新聞】

獨／吹哨者驚爆東新營造黑幕！黑猴父子遭約談　工地主任涉借牌

獨／法國菁英愛上台灣女學霸　古查爾生日前夕搭上死亡列車


ET快訊
看YouTube跳出「女星露點片」　他驚喊尺度好大
狂買這1檔！　他10次全獲利「最高賺破190%」
案1134去過「光復北路7-11」　小七證實：門市暫停營業消

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

松山警之亂！局長喊「移送副所長」於心不忍…曝他穿拖鞋壓制黑衣人

痛心！　桃園大溪順和煤礦遺址遭噴漆「幹」、灑冥紙

快訊／男操作空拍機紀錄媽祖遶境…慘從2F陽台摔落！昏迷搶救中

橡皮艇「一桶油」福建直達台中港　陸男：靠iPhone指南針引導

台南安平傳3竊案！住戶驚見黑衣賊「詭躲陽台」…下秒飛身落跑

開車出遊慘遇「天降神貓」　破財式攻擊！駕駛嘆荷包大失血

高雄機車騎士半夜疑闖紅燈　碰！下秒挨撞倒地哀號

台中公車司機未注意車前狀況急煞　9乘客跌倒受傷送醫

快訊／金門民眾報案雜草燃燒！軍方黃燐彈爆炸自燃釀禍

關鍵96秒影片+格式化影像公布　松山之亂「沒施壓沒關說」仍待釐清

祖孫吵架...阿嬤悲喊：原諒你快出來　桃園死亡車禍18歲失蹤男找到了！

帥一下也不行！洗車「衰遇三寶」　倒退嚕連撞2次...網笑：萬中選一

76行者燒烤店聚餐「隔壁桌認出」 民眾、店家搶幫買單！5634元付光

桃園平鎮18歲騎士「雙載闖紅燈」　慘遭小黃撞飛墜水圳...1死1失蹤

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

飼主無聊把虎斑貓染成綠貓解悶 救援後「來不及迎新家」不治亡

改造中性女生！穿長裙＋畫全妝　跟男生約會超鬧行為讓他想回家

撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

吳慷仁在看！邵雨薇甜牽林柏宏喊「老公」　當嘉賓自肥還打廣告...她：很賤欸～

緊急CPR救回昏倒咖啡店闆娘！　帥氣鮮肉男客是「警專海巡生」

松山警之亂！局長喊「移送副所長」於心不忍…曝他穿拖鞋壓制黑衣人

痛心！　桃園大溪順和煤礦遺址遭噴漆「幹」、灑冥紙

快訊／男操作空拍機紀錄媽祖遶境…慘從2F陽台摔落！昏迷搶救中

橡皮艇「一桶油」福建直達台中港　陸男：靠iPhone指南針引導

台南安平傳3竊案！住戶驚見黑衣賊「詭躲陽台」…下秒飛身落跑

開車出遊慘遇「天降神貓」　破財式攻擊！駕駛嘆荷包大失血

高雄機車騎士半夜疑闖紅燈　碰！下秒挨撞倒地哀號

台中公車司機未注意車前狀況急煞　9乘客跌倒受傷送醫

快訊／金門民眾報案雜草燃燒！軍方黃燐彈爆炸自燃釀禍

關鍵96秒影片+格式化影像公布　松山之亂「沒施壓沒關說」仍待釐清

確診者曾至北港快炒店用餐　客人看新聞嚇壞...不收退費快閃

家有賤狗！媽下車被牛頭㹴一腳「反鎖車外」　對峙30分鐘她投降了

砲轟王維中本季5轟並列第一　詹子賢：積極進攻

3百萬「高壓氧機」擺診所　高雄肝膽腸胃名醫展霸氣佛心

劉瑞琪86歲母腦膜炎臥床　生病後「不認人」：一天比一天辛苦

松山警之亂！局長喊「移送副所長」於心不忍…曝他穿拖鞋壓制黑衣人

西藏考古發現「千年黃金挖耳勺」　網驚：耳朵「鑲金」都沒它貴！

超幸運！花蓮女腦動脈瘤破裂出血獲救　醫曝：急症一半會死亡

土木承包不送燈具！師傅親吐「禁忌原因」不是為了錢　網喊長知識

下周有2波移動性鋒面快閃　「首波周三變天」降雨主攻3熱區

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

社會熱門新聞

姊弟同日離世　台中沙鹿今晚送肉粽路線曝

松山分局之亂關鍵96秒曝！　所長站電腦前「格式化影片」

福建男自稱投奔自由　開橡皮艇11小時到台中港

即／台中副議長顏莉敏座車「遭闖紅燈車撞」！

屁孩超商玩貨架　媽裝沒事快閃

台中男持安全帽爆打18歲女友　身體踹成ㄑ字

紀德艦男上尉激戰女下士　興訟結果出爐

即／新北21歲男「中山橋自撞」身亡

影／18歲機車雙載遭撞飛1死1失蹤　阿嬤悲喚「原諒你了」

賴薇如酒吧包廂遭騷擾　男友護花爆衝突挨告

即／外籍表演者「新北10F租屋處」墜樓亡

17歲狠毒嫩妻正面身影曝　長髮低胸背景起底

賓士車從天而降　轎車等紅燈衰遭壓頂2送醫

直播／松山分局之亂！　北市警局「3點公布監視器畫面」

更多熱門

相關新聞

松山分局之亂關鍵96秒曝！　所長站電腦前「格式化影片」

松山分局之亂關鍵96秒曝！　所長站電腦前「格式化影片」

台北市松山警分局中崙派出所日前遭爆，數名黑衣人闖入警局大聲咆嘯，還砸毀電腦螢幕，最後卻沒被警方法辦！警方一度稱停電造成監視器沒錄到現場畫面，最後案情180度大逆轉，影像檔是遭到人為刪除，掀起外界輿論。據了解，北市警局2日下午3時召開記者會，公布3段已還原的監視器畫面。

印尼境外生檢疫期滿確診！接觸者調查中

印尼境外生檢疫期滿確診！接觸者調查中

文大學生昨才列居隔　莊人祥說明原因

文大學生昨才列居隔　莊人祥說明原因

騎士被按喇叭怒嗆：叭X小　聽關鍵7字秒開溜

騎士被按喇叭怒嗆：叭X小　聽關鍵7字秒開溜

諾富特女房務主管「先生、兒子、女兒」都中鏢

諾富特女房務主管「先生、兒子、女兒」都中鏢

關鍵字：

台北市警局許書桓黑衣人中崙所影音

讀者迴響

熱門新聞

姊弟同日離世　台中沙鹿今晚送肉粽路線曝

剛交屋！鄰居「客變大門向外開」擋住3/4出口

中油的油比較純？　網推1關鍵：真的有差

連千毅曝追薔薔「夜店請小弟排2排歡迎」

2機師已重症　諾富特飯店3大破口

現在去印度「月薪變年薪」　網熱議該衝嗎

少了一個0！三星S21手機3000元有找　全國電子疑標錯價

泱泱IG帳號無預警被刪！

新冠本土+4「個案足跡」曝光！

女學霸「被輾2次身亡」　乘客還原真相！

60歲爸抽屜藏壯陽藥！女兒驚抓包「夜夜極樂幫傭」

「易致災梅雨季」來了！2波鋒面接力時間曝　全台有雨

網紅巨乳透視裝　孩子路過看傻眼

嚇死！看韓劇要關15年　北韓1萬學生火速自首

朋友妻進單身男帳篷！她目睹苦忍1個月：該說嗎？

更多

最夯影音

更多
祖孫吵架...阿嬤悲喊：原諒你快出來　桃園死亡車禍18歲失蹤男找到了！

祖孫吵架...阿嬤悲喊：原諒你快出來　桃園死亡車禍18歲失蹤男找到了！
帥一下也不行！洗車「衰遇三寶」　倒退嚕連撞2次...網笑：萬中選一

帥一下也不行！洗車「衰遇三寶」　倒退嚕連撞2次...網笑：萬中選一

76行者燒烤店聚餐「隔壁桌認出」 民眾、店家搶幫買單！5634元付光

76行者燒烤店聚餐「隔壁桌認出」 民眾、店家搶幫買單！5634元付光

桃園平鎮18歲騎士「雙載闖紅燈」　慘遭小黃撞飛墜水圳...1死1失蹤

桃園平鎮18歲騎士「雙載闖紅燈」　慘遭小黃撞飛墜水圳...1死1失蹤

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面