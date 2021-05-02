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解放軍護衛艦基隆外海現蹤衛星照曝！　台日軍艦緊追聯合跟監

▲▼衛星照曝光！中國護衛艦現身基隆外海 台日雙艦包抄。（圖／翻攝自臉書粉專「新‧二七部隊 軍事雜談」）

▲台日兩艦聯合跟監中國海軍054A導彈護衛艦。（圖／翻攝自臉書粉專「新‧二七部隊 軍事雜談」）

記者張靖榕／綜合報導

中國海軍054A導彈護衛艦1日被衛星拍到現蹤東海，位於台灣東北方海域、日本與那國島北方海域，艦後尾隨台灣海軍基隆級驅逐艦，以及日本海上自衛隊的驅逐艦。兩艦緊跟054A導彈護衛艦，進行聯合跟監行動。

解放軍近來在東海及南海動作頻頻，觀測各國追蹤衛星資料推特帳號的臉書粉專「新‧二七部隊 軍事雜談」1日發文指出，即時衛星照的艦艇身分辨識完成，當天上午一艘中國海軍054A護衛艦出沒於東海海域，「距離台灣基隆市約125公里處，日本與那國島北方約132公里，正由台日軍艦聯合跟監行動。」

粉專附上衛星照指出，054A護衛艦在圖片右上方，後方緊緊尾隨的是日本海上自衛隊阿武隈級（あぶくま型）護衛艦，左後方則是台灣海軍基隆級（紀德級）驅逐艦，事發位置接近釣魚台海域。

▲▼解放軍護衛艦基隆外海現蹤衛星照曝！　台日軍艦緊追聯合跟監。（圖／翻攝自日本「統合幕僚監部官網」）

▲日本統合幕僚監部官網公布中國軍艦照片。（圖／翻攝自日本「統合幕僚監部官網」）

根據日本統合幕僚監部官網發布的資料附圖，該艘中國海軍軍艦在4月30日即已在日本宮古島北北東約150公里處出沒，1日航經台灣基隆東北外海及日本與那國島間的東海海域，除阿武隈級護衛艦之外，海上自衛隊還出動第一航空群編制下的P-1海上巡邏機，以及第五航空群的P-3C獵戶座海上巡邏機，進行情報收集與警戒監視。

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