搭檔賀錦麗！延攬戴琦等亞裔入閣　拜登政府驕傲慶亞太裔傳統月

▲戴琪（Katherine Tai）為台裔美籍，經拜登提名擔任美國貿易代表。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓1日專電

5月是美國亞太裔傳統月，美國國務院今天肯定拜登政府內亞裔成員角色，特別點名副總統賀錦麗、美國貿易代表戴琦，作為打破種族玻璃天花板典範，也藉此機會譴責攻擊亞裔事件。

美國今天為為期1個月的亞太裔傳統月揭開序幕，國務卿布林肯（Antony Blinken）上午推文表示，很驕傲能紀念亞太裔傳統月，美國擁有數百萬名亞太裔居民，他們代表多元文化與傳統。當中許多人在國務院或其他政府部門就職，美國慶祝他們的貢獻。

國務院隨後發布發言人普萊斯（Ned Price）長約2 分鐘談話影片，彰顯總統拜登（Joe Biden）政府內亞太裔代表。他特別點名賀錦麗（Kamala Harris）與戴琦，指出她們皆是擔任目前職務的首位亞裔與有色族裔。

▲賀錦麗宣誓就職美國副總統，成為首位女性、有色族裔的副總統。（圖／達志影像／美聯社）

56歲的賀錦麗為亞非裔，她來自移民家庭，母親是印度人，父親來自牙買加。47歲的戴琦同樣來自移民家庭，她的父母出生於中國，在台灣長大，之後移民美國。

除兩人以外，拜登政府成員也不乏其他亞裔面孔。白宮3月5日宣布，台裔哥倫比亞大學教授吳修銘將加入白宮國家經濟委員會，擔任總統科技與競爭政策特別助理，預料將協助拜登對抗網路科技巨頭。

不只如此，拜登4月27日也提名出身台北的徐若冰為國防部研發暨工程次長，若提名獲通過，她將創下國防部文官系統級別最高的亞裔人士；父母出生中國且曾在台灣生活的盧沛寧，也獲提名出任駐聯合國改革與管理事務代表。

此外，普萊斯表示，美國國會目前有2位亞太裔參議員和16位亞太裔眾議員。在美國國務院，也有數千名亞太裔美國人投身公職，擔任外交工作，為美國國家安全繁榮作出貢獻，當中多位擔任領導職位，或是出任駐外大使職務。

除了在政界，普萊斯說，他們也驕傲地肯定亞太裔在美國各領域所做出的諸多貢獻，包括商業、科學技術、醫藥、娛樂、運動與藝術界。

由於自2019冠狀病毒疾病（COVID-19）爆發以來，美國攻擊亞裔事件頻傳，普萊斯也利用此機會譴責任何形式種族歧視，包括反亞裔暴力犯罪。他強調，美國國務院與亞太裔社群站在一起。

根據「停止仇恨亞太裔」（Stop AAPI Hate）組織統計，自去年3月19日至今年2月28日，共接獲3795起亞裔歧視案件，其中近7成為言語騷擾，約1成為肢體攻擊。大部分受害者為華裔（42.2%），其次為韓裔（14.8% ）、越南裔（8.5%）和菲律賓裔（7.9%）。

美國國會目前正推動「2019冠狀病毒疾病仇恨犯罪法案」（COVID-19 Hate Crimes Act），要打擊反亞裔暴力事件。法案4月22日獲參議院以94比1票高票通過，隨後送交眾議院審議。