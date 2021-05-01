退役女川粉闖國會中彈亡　家屬擬求償2.8億元！10日內開告警方

▲空軍退伍女軍人巴比特在1月6日國會暴動事件中，遭國會警察開槍喪命。（圖／翻攝自Twitter／Ashli_Babbitt）

記者詹雅婷／綜合報導

美國國會今年1月6日發生暴動，大批川普支持者闖入國會大廈抗議大選結果，空軍退伍女軍人巴比特（Ashli Babbitt）遭警方槍擊喪命。如今，死者家屬計畫控告國會警察及當初開槍的該名員警，求償至少1000萬美元（約新台幣2.8億元）。

綜合CBS8、Zenger News報導，巴比特是川普支持者，在1月6日也闖入國會大廈，但就在她準備爬過一扇窗時，一名國會警察朝她開槍，她則是向後傾倒在地，當場血流不止，接著被放上擔架抬離現場，最終因傷勢過重在醫院過世。現已知她曾在美國空軍服役長達14年。

歷經相關審查，美國司法部4月14日裁定不起訴該名開槍的國會員警，主張證據不足及正當防衛。如今死者家屬聘請律師羅伯特（Terry Robert），想替巴比特討回公道。

羅伯特宣稱，他已知道該名開槍警察的名字，也握有對方過去在警局的紀錄，將於10日內通知國會警察準備向華盛頓特區聯邦地方法院提起訴訟一事，求償金額上看千萬美元。

Ashli Babbitt's family ready to file $10million lawsuit against police for shooting her dead during Capitol riot-https://t.co/AdIqYKoeOx pic.twitter.com/ukoiKb9oBa — Blanche Victoria (@tammytabby) April 30, 2021

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