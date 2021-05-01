　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美防長：下一場大戰會「非常不一樣」！　首場政策演說暗指中國

▲▼美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）。（圖／路透）

▲美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國國防部長奧斯汀週五（4月30日）首度發表重要政策演說時提到，下一場重大戰役將與過去的「舊時戰爭」（the old wars）大為不同，美國要為未來潛在衝突做好準備，提升科技發展、強化整合全球軍事行動，達到「快速理解、快速決策、快速行動」。

綜合路透、美聯社報導，奧斯汀（Lloyd Austin）週五現身夏威夷珍珠港，出席新任印太司令部司令交接儀式，強調「我們打下一場大戰的方式，與以往戰爭相比有著很大的不同」，美軍不能自滿於認定自己是當今世界最強大、最有能力的軍隊，「不是在我們潛在對手有意削弱我們優勢的時候」。

奧斯汀並未明確提到中國或俄羅斯等競爭對手。但美聯社分析，他指的就是中國，因為在美國過去20年致力於打擊激進組織之際，北京政府持續推動軍事現代化，加快部署各式各樣的精密武器。

奧斯汀並未提及印太地區可能爆發衝突的具體地點，但強調美國必須發展新的國防視野，善用發展量子電腦、人工智慧和邊緣運算等新科技，取得同步接收、處理、吸收及傳播資訊的能力，且未來無法預測，「因此我們現在需要的是正確結合科技、運作概念和能力，產生可靠靈活且強大的網絡組織，壓制對手。」

安靜降噪7段風量，聲寶「美型電扇」只要1580元

ET快訊
女星開車「4輪全亮紅燈」！原因曝光她傻問：危險嗎？
快訊／新北男遭砍昏倒！腿部「20公分環狀刀傷」
女學霸「被輾2次身亡」整路屍塊　乘客出面還原真相

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美防長：下一場大戰會「非常不一樣」！　首場政策演說暗指中國

不滿遭碎念！27歲男持刀砍殺親姊「棄屍水溝」　盜領存款苟活被逮

美媒：台灣「戰機無用論」　若真的開戰…恐幾分鐘內被殲滅

3月就已警告快封城！科學家爆莫迪不聽勸　硬辦活動害印度慘淪煉獄

騎單車直盯「蜜桃臀」！2天12女慘遭狼爪　男嫌驚曝：她先引誘我

資優生失蹤6天成腐屍！酒醉墜漢江朋友逃　父淚：頭部有明顯割傷

日本外海強震規模上修6.8　新幹線停駛5小時

退役女川粉闖國會中彈亡　家屬擬求償2.8億元！10日內開告警方

南韓變電所清晨爆炸！住戶睡夢遭巨響嚇醒...敲醒鄰居喊「逃命」

美日韓參謀長夏威夷會晤！擔憂「北韓核武」...擬加強三國合作

清寒女高中生校門前遭公車撞死！　司機「車上有40乘客」：只有2選擇

撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

緊急CPR救回昏倒咖啡店闆娘！　帥氣鮮肉男客是「警專海巡生」

飼主無聊把虎斑貓染成綠貓解悶 救援後「來不及迎新家」不治亡

隋棠經營婚姻之道「可以吵架，學會和好」　《犀利》霸凌傳10年...通話朱芯儀：有點荒謬！

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

吳慷仁「結婚是重要選項」一定會公布　大方談邵雨薇：我是她粉絲..還差點爆雷XD

超狂助理潛伏實況主家中4小時！開火煮泡麵、浴室洗頭都沒被發現

超派米克斯狂吠誓死捍衛家園！　郵差先生調皮放慢動作悄悄離開

消失6年男友突出現：妳這一輩子注定是我的　一回來就求婚...陳意涵「為什麼我要等你！」

美防長：下一場大戰會「非常不一樣」！　首場政策演說暗指中國

不滿遭碎念！27歲男持刀砍殺親姊「棄屍水溝」　盜領存款苟活被逮

美媒：台灣「戰機無用論」　若真的開戰…恐幾分鐘內被殲滅

3月就已警告快封城！科學家爆莫迪不聽勸　硬辦活動害印度慘淪煉獄

騎單車直盯「蜜桃臀」！2天12女慘遭狼爪　男嫌驚曝：她先引誘我

資優生失蹤6天成腐屍！酒醉墜漢江朋友逃　父淚：頭部有明顯割傷

日本外海強震規模上修6.8　新幹線停駛5小時

退役女川粉闖國會中彈亡　家屬擬求償2.8億元！10日內開告警方

南韓變電所清晨爆炸！住戶睡夢遭巨響嚇醒...敲醒鄰居喊「逃命」

美日韓參謀長夏威夷會晤！擔憂「北韓核武」...擬加強三國合作

JC戰象季後賽首戰「迷航」　劉嘉發：期待得分大爆發

防疫保單「線上系統」出爐！2步驟輕鬆查詢受理進度

不要爸爸抱！北鼻離開「毛保母」秒大哭　阿金得意笑：他最愛我

農夫請她吃超多鳳梨　混血女星難忘：台灣人熱情善良

中共發布「100句黨史名言」　毛澤東與習近平各佔30句

拉拉一坐下就找到染疫者！泰解鎖「嗅探犬篩檢技能」　成功率94％

春季聯賽／安永鮮物逆轉勝保生機　陳冠宇預賽成績揭曉

美防長：下一場大戰會「非常不一樣」！　首場政策演說暗指中國

不滿遭碎念！27歲男持刀砍殺親姊「棄屍水溝」　盜領存款苟活被逮

基進黨不「激」進！　「彩繪母親」特溫馨

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

國際熱門新聞

印度神童最新預言曝！9月將爆第3波疫情高峰

北韓指揮家慘淪肉醬！連開90槍後裝麻袋

台YouTuber畫口罩逛超市　峇厘島擬驅逐

別再用手機看謎片！病毒正從色情網站侵入中

五角大廈關注台灣！台海「兵推圖」曝光

日東北外海規模6.6地震　部分新幹線停駛

金正恩氣壞了！抓包高官「偷買中國貨」秒處決

父母衝夏威夷旅行　兒染疫病逝

困海上12天！「辣媽用母乳」救16人：每天吸10秒

「災難女孩」本尊原圖　賣出1400萬

英首相私人手機號碼曝！網路上流傳15年

泰王子遭爆「發展遲緩」恐成阿斗國王

歐盟招手設廠　一張視訊照片看懂台積電多被重視

AV女優慘遭性侵　精神崩潰網擔心

更多熱門

相關新聞

女川粉闖國會中彈亡　家屬擬求償2.8億元

女川粉闖國會中彈亡　家屬擬求償2.8億元

美國國會今年1月6日發生暴動，大批川普支持者闖入國會大廈抗議大選結果，空軍退伍女軍人巴比特（Ashli Babbitt）遭警方槍擊喪命。如今，死者家屬計畫控告國會警察及當初開槍的該名員警，求償至少1000萬美元（約新台幣2.8億元）。

美日韓參謀長夏威夷會晤！擔憂北韓核武

美日韓參謀長夏威夷會晤！擔憂北韓核武

父母衝夏威夷旅行　兒染疫病逝

父母衝夏威夷旅行　兒染疫病逝

「機智號」第4次飛行！2分鐘內飆完266m

「機智號」第4次飛行！2分鐘內飆完266m

五角大廈關注台灣！台海「兵推圖」曝光

五角大廈關注台灣！台海「兵推圖」曝光

關鍵字：

印太Lloyd Austin北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

案1128按摩一小時！3月才查獲「小姐做半套」

福原愛激怒日本人2原因「非偷吃」

鬼澤CP 8年了！鬼鬼曬照喊話玉澤演勾回憶殺

生到累了！媽曝老公產子爆笑照

17歲狠毒嫩妻正面身影曝　長髮低胸背景起底

「西藏冒險王」屍檢結果大逆轉

《7號房》鄭元燮離世！冤獄15年遺願：想活在沒拷問的世上

上班突然跑回家　竟撞見公公偷吃陌生女子

「台灣第一AV男優」床上摸Lulu！

瑞莎拗她來教台灣選手！「閨蜜教練」背景超狂

中正大學1教師3學生與確診個案共進晚餐

股票1天賺10萬！他囂張曬照卻糗翻

結婚一年沒懷孕　老公「竟然是女人」

抬頭驚見一線生雞！挺大圓肚休息

絕美禮生曬「比基尼照」！胸口開大洞

更多

最夯影音

更多
清寒女高中生校門前遭公車撞死！　司機「車上有40乘客」：只有2選擇

清寒女高中生校門前遭公車撞死！　司機「車上有40乘客」：只有2選擇
撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

緊急CPR救回昏倒咖啡店闆娘！　帥氣鮮肉男客是「警專海巡生」

緊急CPR救回昏倒咖啡店闆娘！　帥氣鮮肉男客是「警專海巡生」

飼主無聊把虎斑貓染成綠貓解悶 救援後「來不及迎新家」不治亡

飼主無聊把虎斑貓染成綠貓解悶 救援後「來不及迎新家」不治亡

隋棠經營婚姻之道「可以吵架，學會和好」　《犀利》霸凌傳10年...通話朱芯儀：有點荒謬！

隋棠經營婚姻之道「可以吵架，學會和好」　《犀利》霸凌傳10年...通話朱芯儀：有點荒謬！

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面