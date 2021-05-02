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機車考照大變革！持「汽車駕照」報考　5／3起不再免考筆試

記者賴文萱／台北報導

考駕照注意！交通部公路總局表示，考量汽、機車駕照筆試題庫內容已有差異性，自5月3日起，持汽車駕照申請報考機車駕照者，仍應考筆試。據統計，每年持汽車駕照考機車駕照者約有5萬人，佔每年報考機車駕照人數19％。另外11月30日前報名機車駕訓班，完成上課並成功考照就可得1300元補助。

▲▼台北橋機車瀑布,空氣污染,空汙,pm2.5,機車族,通勤,交通,塞車,細懸浮微粒,移動污染源,汽燃費,汽機車燃料費。（圖／記者李毓康攝）

▲5/3起持有汽車駕照者，考機車駕照也要考筆試。（圖／記者李毓康攝）

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過去因汽、機車駕照筆試試題內容相容，只要持有汽車駕照，申請報考機車駕照不需要再考筆試。不過，近年為降低機車事故傷亡人數，機車考照題庫已由原600餘題增加至1,600餘題，考題出題數亦由原來的40題增加至50題。另為降低機車肇事率，模擬機車駕駛人上路容易面臨的危險駕駛情境，再新增120題機車情境式考題。

公總表示，考慮到汽、機車駕照筆試題庫內容已分流並有顯著差異性，因此進一步檢討持汽車駕照者申請報考機車駕照，仍應參加筆試及路考及格，始發給駕照。

▲高雄區監理所18日於屏東縣私立潮州駕訓班辦理「機車駕訓師資南部場次召訓活動」。 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲報名機車駕訓班可得補助。（圖／記者陳崑福翻攝）

公路總局強調，每年約有26萬餘人申請報考機車駕照，其中持汽車駕照報考機車駕照的考生約5萬餘人，約佔每年報考機車駕照人數19％。

為讓民眾熟悉機車駕照筆試涉及之法規、標誌標線及情境式考題等題型，筆試題庫除置於公路總局官網可供民眾下載外，同時亦於監理服務網提供汽機車駕照考試筆試線上隨機模擬考系統供民眾練習。

另外，經統計分析，參加機車駕訓考取駕照者較未參加駕訓考取駕照者違規風險減少32％，肇事風險減少20％，民眾在今年11月30日前報名參加合法立案駕訓班設有普通重機車駕訓班次，完成6小時學科、10小時術科及術科實地模擬訓練並考取機車駕照者，可補助1,300元訓練費，名額1萬名。

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