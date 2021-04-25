持汽車駕照報考機車駕照5／3起得考筆試　考生大暴增緊急最後加場

記者賴文萱／台北報導

考量汽、機車駕照筆試題庫內容已有差異性，公路總局自5月3日起，持汽車駕照申請報考機車駕照者，仍應考筆試，在改制前最後倒數時刻，報考機車駕照人數也暴增，各區監理所分別利用周末緊急規劃增開考機車場次，呼籲考生名額有限，把握機會儘速報名。

為因應自5/3起持汽車駕照報考機車駕照須參加筆試人數暴增，台北區監理所特別增考機車場次及報到時間，台北區監理所5/2上午開放100名，板橋監理站5/2上午開放120名，蘆洲監理站5/1上午開放100名，宜蘭監理站4/25、5/2上午各50名，花蓮監理站5/1 下午50名，基隆監理站5/1 上午35名等。另外，麻豆監理站、雲林監理站也同樣都規劃於5/1增開假日普通機車考照服務班。

公路總局表示，機車考照一律採網路預約報名，不受理現場報名，考生請先至「監理服務網」或下載監理服務APP預約報名，名額有限，請考生把握機會儘速報名。

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▲5/3起持有汽車駕照者考機車駕照也要考筆試。（圖／中壢監理站提供）



公總表示，過去因汽、機車駕照筆試試題內容相容，只要持有汽車駕照，申請報考機車駕照不需要再考筆試。不過近年為降低機車事故傷亡人數，機車考照題庫已由原600餘題增加至1,600餘題，考題出題數亦由原來的40題增加至50題。另為降低機車肇事率，模擬機車駕駛人上路容易面臨的危險駕駛情境，再新增120題機車情境式考題。

公總表示，考慮到汽、機車駕照筆試題庫內容已分流並有顯著差異性，因此進一步檢討持汽車駕照者申請報考機車駕照，仍應參加筆試及路考及格，始發給駕照。

▲報名機車駕訓班可得補助。（圖／記者陳崑福翻攝）

公路總局強調，每年約有26萬餘人申請報考機車駕照，其中持汽車駕照報考機車駕照的考生約5萬餘人，約佔每年報考機車駕照人數19％。

為讓民眾熟悉機車駕照筆試涉及之法規、標誌標線及情境式考題等題型，筆試題庫除置於公路總局官網可供民眾下載外，同時亦於監理服務網提供汽機車駕照考試筆試線上隨機模擬考系統供民眾練習。

另外，經統計分析，參加機車駕訓考取駕照者較未參加駕訓考取駕照者違規風險減少32％，肇事風險減少20％，民眾在今年11月30日前報名參加合法立案駕訓班設有普通重機車駕訓班次，完成6小時學科、10小時術科及術科實地模擬訓練並考取機車駕照者，可補助1,300元訓練費，名額1萬名。

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