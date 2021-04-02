蘇花改估從凌晨2點就開塞　清明連假省道尖峰路段、時段大公開

▲台9線蘇花路廊預估南下車流尖峰時段為4月2日凌晨2時至下午5時。（圖／記者游芳男翻攝）

記者賴文萱／台北報導

一連4天的清明連假（4月2日～4月5日）正式展開，公路總局預測省道易壅塞路段及時段，包含台61線西濱快速公路及台9線蘇花路廊等東、西部主要幹道，及台9線南迴公路、台1線水底寮路段等地區聯絡道路。其中，蘇花路廊從4月2日凌晨2時至下午5時會是南下壅塞尖峰。

公路總局表示，台61線西濱快速公路是國道以外的西部走廊主要幹道，易壅塞路段為鳳鼻路段及竹南路段，預估南下車流尖峰時段為4月1日下午至晚間、4月2日上午10時至12時，北上車流則為4月4日及4月5日下午時段。

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台9線蘇花路廊則為東部地區主要幹道，預估南下車流尖峰時段為4月2日凌晨2時至下午5時，北上為4月4日中午12時至深夜12時、4月5日上午11時至下午7時，建議民眾返鄉或出遊可事先規劃，以避開車潮。

▲▼清明節連續假期省道易壅塞路段及時段表。（圖／公路總局提供）

依據國人清明節掃墓祭祖習慣，通常會在清明節（4月4日）上午時段前往墓園或寶塔祭拜，部分墓園及省道易壅塞路段有重疊情形。如貢寮區第九公墓鄰接台2線福隆路段、台3線大溪至慈湖路段則行經多處大溪周邊墓園及寶塔、高雄市鳳山區拷潭公墓鄰近台88線五甲至鳳山路段，以及南投縣魚池鄉第十二公墓鄰近台21線日月潭路段等，建議民眾可提早掃墓或避開出遊尖峰時段。

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