▲持有汽車駕照者報考機車駕照，自5月3日起也要考筆試！

▲中壢監理站表示，經過機車駕訓較未受訓者，違規風險減少32%。（圖／中壢監理站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

公路總局中壢監理站12日表示，從今(2021)年5月3日起，民眾持汽車駕照申請報考機車駕照，應考筆試；站長吳金全指出，即日起至11月30日止，在期間內參加駕訓班機車訓練並考取駕照的民眾，補助每人訓練費1,300元，桃園地區名額共計1,590人，希望民眾於申請機車駕照考驗前，能接受完整之機車安全騎乘教育訓練，維護上路騎車安全。

中壢監理站表示，前因汽、機車駕照筆試試題內容相容，基於便民而有持汽車駕照者申請報考機車駕照，得免考筆試的規定；惟近年為降低機車A1及A2事故傷亡人數，機車題庫已由原600餘題增加至1,600餘題，考題出題數亦由原來的40題增加至50題。

因此，為降低機車肇事率，模擬機車駕駛人上路較常發生的危險駕駛情境，再新增120題機車情境式考題，現行汽、機車駕照筆試題庫內容已分流，並有顯著差異性，因此，進一步檢討持汽車駕照者申請報考機車駕照，仍應參加筆試及路考及格，始發給駕照。

另經交通部公路總局委外研究統計，經過機車駕訓較未受訓者，違規風險減少32%，肇事風險減少20%，顯見民眾透過完整駕訓班訓練，除提升駕駛技術外，同時培養正確之用路觀念及建立良好駕駛道德。目前桃園地區的民眾可就近至太子駕訓班、大觀駕訓班、中正駕訓班、長榮駕訓班、大展駕訓班及國泰駕訓班參加機車駕駛訓練，並得在原場地參加路試，歡迎多加利用。

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