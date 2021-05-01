女友抽搐、口吐吐白沫送醫不治　他全程3hr直擊拒救！心機曝

▲林男前年12月幫劉姓同居女友買毒咖啡，女友飲用後出現抽搐等症狀，直到母親發現口吐白沫緊急送醫仍不治。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子與劉姓女友同居，前年12月間幫劉女買毒咖啡包一起飲用後，女友開始抽搐、喃喃自語，林男擔心送醫後會被發現吸毒，延遲近3小時、直到劉女媽媽發現她倒臥地上口吐白沫，才緊急送醫，經急救後仍宣告不治。法醫解剖後發現體內含有PMMA與俗稱「喵喵」等新興毒品，因服用混合毒品中毒休克死亡；桃園地院法官依過失致死、毒品等罪判處林男7月有期徒刑，還可上訴。

檢警調查，林姓男子於2019年12月19日因同居劉女所託，向不明人士購買8包摻有安非他命、PMMA之毒品咖啡包，19日晚間11時以開水沖泡與劉女共同施用，翌日上午10時許，2人又各自喝了3包與2包。但20日下午3時許，劉女身體出現不適，陸續有抽搐、喃喃自語與走路不穩等異常現象。

林男發現後卻遲遲未叫救護車送醫，劉女母親晚上6時許返家後發現女兒倒臥地板上口吐白沫，才趕緊打電話給119送醫急救，但最後仍宣告不治，警方報請檢察官相驗，法醫解剖後鑑定劉女體內含有多種混合多種中樞神經興奮劑中毒，最後導致休克死亡，桃檢依過失致死與毒品等罪嫌將林男起訴。

林男在地院審理時坦承犯行，辯稱幫劉女購買毒咖啡包，幫她沖泡後一起施用，但否認有過失致死犯行，當天與劉女共同施用後，先後騎車接送2為女兒返家，沒有刻意延誤就醫，曾用衣架打她看看會不會醒，後來認為讓其休息一下就會好；其辯護人也說，劉女與林男共同服用毒咖啡包後，認為劉女出現異常是正常現象，休息片刻就會退去，且林與劉女都有施毒，導致判斷力下降，無法判斷劉女是否需立即送醫。

法官審酌，林男見劉女出現異狀，還曾拿衣架敲打試探會不會醒等過程，但3時許劉女身體出現異常後卻棄之不顧，前後延誤近3小時未送醫，錯失急救黃金時機。法官認為，林男擔心與劉女一起施毒被查獲，才遲未將劉女送醫且犯後否認，考量事後林與劉女家屬達成和解，依幫助施用第二級毒品罪、過失致人於死罪，分別判處3月與6月，應執行7月有期徒刑，還可上訴。

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