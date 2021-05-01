「外籍機師免採檢」有隱情！指揮中心曝原因：採了飛機就飛不走了

▲華航加快機組員施打疫苗腳步。（圖／華航提供）

記者李宜秦／台北報導

中華航空爆發多名機師確診，中央流行疫情指揮中心找出感染源，疑似就是提供外籍機師入住的諾富特飯店，然而外界質疑，外籍機師來台不需要採檢，恐成為我國防疫破口。指揮中心解釋，外籍機師來台是過境不入境，下機後走專門通道直接進入諾富特飯店，並不會與他人接觸，若採檢後發現確診，恐還得在我國滯留數十天。

指揮中心發言人莊人祥表示，外籍機師來台是過境不入境，下機後會走專門通道，進入諾富特飯店入住，不像我國機組員可以入境，且外籍機師進入飯店後也不得外出，並須自行量測體溫等，都須遵守相關防疫準則。

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▲華航多名機師相繼確診。（圖／記者李毓康攝）

莊人祥表示，外籍機師進入飯店後不得隨便外出，休息一到三天後再由原路搭機出境，因此不會有傳染其他人的風險存在。依據我國規定，若檢驗出陽性者，就須留台治療，如果針對外籍機師檢驗，確診者等於就得在我國滯留數十天，不只飛機飛不走，也會增加我國醫療成本。

莊人祥表示，國際上多數國家都不會對外籍機師檢測，僅有澳洲、紐西蘭等疫情較和緩的國家會執行，他強調，台灣要檢驗也可以，但在這樣的泡泡環境下，只要落實分流與消毒作業，並不會對我國疫情產生影響。