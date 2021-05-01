諾富特重症主管「驗出英國變異株」　羅一鈞：不能排除人際傳播

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

華航案延燒到諾富特飯店，目前累積20人確診。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞公布最新病毒基因定序結果，207名員工經過全面血清篩檢，只有案1120是血清抗體陽性，其餘3名確診者都是抗體陰性，「這告訴我們，沒有發現比1120潛藏更早的感染個案」，而案1120也驗出與案1078等機師帶有的英國變異株，不能排除是人際間的傳播。

羅一鈞表示，目前已經訂完7案病毒株基因定序，新增1120定序結果，與先前公佈過的1078、1079等5案相同，均為英國變異株，推對機師與旅館交互感染有連結存在。

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指揮中心也公布關聯圖，羅一鈞解釋，圖中畫紅圈的病毒基因序列相同，各有各的關聯性。1091、1092、1078、1079都是機師，4位機師病毒序列相同，有3位都住過諾富特旅館，發病日也與1120相近，1120是房務部員工，與入住房間有相互重疊，到底是怎麼傳染？如何接觸？還有待釐清。

▲機師及旅館染疫事件病毒定序。（圖／指揮中心提供）



「大家對傳播練可能有一些想像，像是空調、環境等。」羅一鈞再次澄清，機師入住房間沒有在隔壁間或上下樓層，空調彼此獨立，不認為是空調導致傳染，目前也正進行環境採檢。前天已經針對現場做了39件都陰性，昨天做了103件都陰性。還有300件環境檢體待檢驗，包括B1與各房間，今天會再針對還沒採檢完的房間進祥採檢。

羅一鈞說，依據病毒序列比對，人際間的傳播不能排除，因為房務部也須處理房客臨時需求，可能在退房或入住時會不期而遇，因為現在1120是插管住加護病房，無法進一步詢問，之後會再進一步調查。

羅一鈞提到，抗體檢驗結果也可說明，這起事件應該是在20天內發生，不會像外界專家說的，已經延燒1、2個月，否則應該在很多員工身上都會驗到陽性情形。