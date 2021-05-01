梅雨要等到6月「強度偏弱」！吳聖宇：旱象解除還有很大變數

▲吳聖宇分析，梅雨要等到5月底至6月初「強度偏弱」，旱象解除還有很大變數。（圖／Facebook／天氣職人-吳聖宇）

記者林育綾／綜合報導

中南部旱象連連，許多人期待梅雨季緩解；不過天氣風險公司分析師吳聖宇今（1）日在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今年的梅雨要有點耐心等待到5月底或6月初，且整體強度「看起來偏弱」，因此預測降雨量是正常偏少，「能否解除旱象還有很大變數」。

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▲台南曾文等三大主要水庫蓄水量嚴重不足。（圖／記者林悅翻攝）

中南部旱象未緩解，部分縣市已祭出限水令。中央氣象局預測今年梅雨季預計5月下旬至6月出現，雖有「大範圍持續性的連續降雨」，但總雨量以「偏少至正常」的機率較大。

而過去一季（2月到4月）的東北季風較強、南來水氣不足，因此春雨偏少，僅氣候值的5成，尤其以中部以北為極端少雨，雨日創下同期最少紀錄，可能與當時的反聖嬰現象有關。

▲氣象局預測今年梅雨季總雨量以「偏少至正常」。（圖／翻攝氣象局直播）



氣象局表示，雖然反聖嬰現象明顯減弱，但造成上一季春雨偏少的異常環流可能持續到5月，因此預計要等到5月下旬才會出現梅雨季。

「天氣職人-吳聖宇」也在臉書表示，今年的梅雨要有點耐心等待到5月底或6月初，而且整體強度「看起來偏弱」，因此預測降雨量是「正常偏少」，至於能否解除旱象，他認為「還有很大變數」。

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