雨下對地方！全台各大水庫進帳　1張統計圖看懂水情

▲石門水庫可望有110萬噸水入袋。（圖／翻攝自YouTube／桃園智慧旅遊雲）



記者崔子柔／綜合報導

台灣中南部飽受半世紀以來最大旱災之苦，不過這2日受到鋒面通過影響，各大水庫終於被塞了一劑大補丸，翡翠、石門、日月潭水庫都有超過10萬噸水進帳，水利署副署長王藝峰也說，這雨是「下對地方！」，可望為全台帶來282萬噸水量，約台中市2天用水。

北部、中部及南部集水區都受到雨量挹注，北區石門水庫目前有效蓄水量為20.6%，翡翠水庫達到70.4%、新山水庫更高達87.5%，不過寶山第二水庫、永和山水庫、明德水庫則在10%以下。

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中區石岡壩水庫有效蓄水量來到17.1%，日月潭水庫為31.8%，湖山水庫達到35.5%，而霧社水庫、鯉魚潭水庫、德基水庫則在10%以下。

南區曾文水庫有效蓄水量為8.9%仍偏低，阿公店水庫10.9%、南化水庫21.2%、仁義潭水庫22.4%、牡丹水庫41.2%，烏山頭水庫達到44.1%，而白河水庫因為淤積情形嚴重，蓄水量仍為0%，須待水利署利用枯水期清淤。

水利署副署長王藝峰昨日表示，這場雨稍微舒緩了用水壓力，但每個水庫至少要達到150mm的累積雨量才能真正緩解旱情，期待後續鋒面帶來的水量。

▼各大水庫蓄水量。（圖／翻攝自經濟部水利署）

