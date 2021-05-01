印度警撤走氧氣瓶給VIP！男跪地哭求「我媽會死」　撐2hrs就離世

भईया मेरी मां चली जाएगी... A man cried and begged policemen not to take away the oxygen cylinder he arranged for his mother in critical condition.



The cylinder was reportedly confiscated from private hospital in Agra to supply it for a VIP. (1/2) pic.twitter.com/OHjR5Xvhcj — Deepak-Lavania (@dklavaniaTOI) April 28, 2021

記者張寧倢／編譯

印度過去24小時新增病例數突破40萬人大關，醫用氧氣、呼吸設備等資源匱乏。嚴峻情況下，網路上竟然瘋傳一段影片，醫院外頭一名身穿防護衣的男子跪在地上向警方磕頭，哀求他們不要將氧氣瓶撤走，「這樣我媽會死掉的。」然而，幾人將男子拉開後，氧氣瓶便被搬走，男子的母親於2小時後被宣布死亡。

▲印度22歲男子跪求警方不要拿走母親的氧氣瓶。（圖／翻攝自推特／@dklavaniaTOI）

根據《每日郵報》報導，影片中的印度男子是22歲的戈亞爾（Anmol Goyal），他27日晚間於北方邦亞格拉市（Agra）一家私立醫院外，跪在地上向警察磕頭哭求不要把氧氣鋼瓶撤走，「如果你拿走我媽的氧氣瓶，她會死掉的。」然而，警察聞言轉頭就走，戈亞爾被一旁幾名工作人員從地上拉起來，畫面中隨即出現另外2人合力將鋼瓶抬至車上。

整段過程的影片被一名《印度時報》的記者上傳至推特，目前已突破100萬次觀看數，而且據這名記者說法，警方之所以會沒收氧氣瓶，是因為他們將供應給其他更重要的「VIP病患」，引發大眾譁然。報導稱，印度全境氧氣短缺之下，這家醫院氧氣已消耗殆盡，戈亞爾與他17歲的弟弟只好自己從外面為母親買來氧氣，不料卻遭到警方強奪。

令人鼻酸的是，戈亞爾的母親在失去氧氣供應的2個小時之後，就在醫院病床上離開人世了。對此，亞格拉市警方強烈反駁稱，沒有所謂的為VIP病患搶氧氣，出現在影片的是「空的」鋼瓶，準備被帶離醫院以填充新的氧氣。

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