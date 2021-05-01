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印度警撤走氧氣瓶給VIP！男跪地哭求「我媽會死」　撐2hrs就離世

記者張寧倢／編譯

印度過去24小時新增病例數突破40萬人大關，醫用氧氣、呼吸設備等資源匱乏。嚴峻情況下，網路上竟然瘋傳一段影片，醫院外頭一名身穿防護衣的男子跪在地上向警方磕頭，哀求他們不要將氧氣瓶撤走，「這樣我媽會死掉的。」然而，幾人將男子拉開後，氧氣瓶便被搬走，男子的母親於2小時後被宣布死亡。

▲▼印度22歲男子跪求警方不要拿走母親的氧氣瓶。（圖／翻攝自推特／@dklavaniaTOI）

▲印度22歲男子跪求警方不要拿走母親的氧氣瓶。（圖／翻攝自推特／@dklavaniaTOI）

根據《每日郵報》報導，影片中的印度男子是22歲的戈亞爾（Anmol Goyal），他27日晚間於北方邦亞格拉市（Agra）一家私立醫院外，跪在地上向警察磕頭哭求不要把氧氣鋼瓶撤走，「如果你拿走我媽的氧氣瓶，她會死掉的。」然而，警察聞言轉頭就走，戈亞爾被一旁幾名工作人員從地上拉起來，畫面中隨即出現另外2人合力將鋼瓶抬至車上。

整段過程的影片被一名《印度時報》的記者上傳至推特，目前已突破100萬次觀看數，而且據這名記者說法，警方之所以會沒收氧氣瓶，是因為他們將供應給其他更重要的「VIP病患」，引發大眾譁然。報導稱，印度全境氧氣短缺之下，這家醫院氧氣已消耗殆盡，戈亞爾與他17歲的弟弟只好自己從外面為母親買來氧氣，不料卻遭到警方強奪。

令人鼻酸的是，戈亞爾的母親在失去氧氣供應的2個小時之後，就在醫院病床上離開人世了。對此，亞格拉市警方強烈反駁稱，沒有所謂的為VIP病患搶氧氣，出現在影片的是「空的」鋼瓶，準備被帶離醫院以填充新的氧氣。

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