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快訊／印度疫情惡化！首名49歲台籍幹部染疫身亡　已11台人確診

▲▼新冠,印度。（圖／路透）

▲印度疫情近來急速擴散。（圖／路透）

中央社

印度第二波新冠肺炎疫情急速惡化，在印度工作的台灣人至少有11人感染，今天下午一名楊姓台籍幹部在古爾岡的醫院不治身亡。據駐印度代表處迄今接到的通報，這是首位在印度染疫身亡的台幹。

消息人士透露，這名感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）、不幸在下午身亡的科技公司楊姓台籍幹部，曾接種中國的科興疫苗。

印度第二波新冠肺炎疫情急速惡化，昨天單日新增確診病例破40萬例，刷新世界紀錄，加上許多醫院短缺氧氣、呼吸器、病床等醫療物資，拒絕收治病患，導致死亡率激增，目前累計死亡人數已破20萬人。

根據初步統計，在第二波新冠肺炎疫情衝擊下，在印度至少有11名台灣人感染新冠肺炎，而上述這家科技公司的49歲楊姓台籍幹部下午在新德里衛星城市古爾岡（Gurgaon）一家醫院不治身亡。

該公司已聯繫楊姓台籍幹部家人，預計將遺體火化後，由駐印度代表處協助辦理相關文件後，將骨灰送回台灣。

▲▼ 印度新冠肺炎疫情嚴重。（圖／路透）

▲印度新冠肺炎疫情嚴重。（圖／路透）

駐印度代表葛葆萱告訴中央社記者，已指示要盡全力協助楊姓台幹家人辦理後事相關事宜。

根據熟知內情人士透露，這家科技公司在印度古爾岡共有8名台籍幹部，都曾接種過中國科興疫苗，但其中5人仍在本週感染新冠肺炎，只有楊姓台幹住進古爾岡一家醫院治療。

這名人士說，楊姓台幹住院後恢復狀況不錯，並曾請駐印度代表處協助轉到設備更好的醫院治療，但今天下午病情卻突然急轉直下，最後不幸離世。

▲▼ 印度新冠肺炎疫情嚴重。（圖／路透）

▲印度新冠肺炎疫情嚴重。（圖／路透）

由於印度包括新德里在內的國家首都區疫情急速惡化，因此，葛葆萱今天上午在出席由僑務促進委員、孟買台商協會會長曾小莉邀請印度前線醫師分享居家應對新冠肺炎標準程序時，還特別呼籲在印度的國人應該都去接種疫苗，以確保自身安全。

駐印度代表處的官員已分兩梯次前往醫院接種疫苗，但因最近又有印度雇員感染新冠肺炎，正進行辦公室全面消毒，並執行分批輪流上班制度。不過，外交部駐印度的所有官員，仍每天到辦公室上班。

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