案1128中壢按摩兩小時！3月才查獲「小姐做半套」警也傻了

▲按摩店已大規模進行消毒！（圖／記者沈繼昌攝）

記者劉維榛／綜合報導

昨（4月30日）新增3本土案例，其中案1128是諾富特的房務人員，指揮中心公布，該名病患在28日上午曾去中壢的「海越按摩店」，一待就是兩小時。據悉，該間員工多為本國籍越南裔女子，3月時，還曾被轄區警方查獲，有小姐做非法半套，震驚各界。

指揮中心指出，案1128為20多歲男性，4月29日原預計依旅館清空計畫前往集中檢疫所，但案1128因量測體溫有發燒情形，後送就醫採檢及隔離治療，在30日確診染上新冠肺炎（Ct值16），目前已初步掌握個案接觸者4人，皆列居家隔離對象。

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追蹤案1128足跡，他於28日出沒在桃園中壢鬧區，其中10：40分至12：40分去過「海越按摩店」，進行一對一的放鬆紓壓，其中按摩師傅就是被列居家隔離對象之一。

▲海越按摩店將歇業半個月！（圖／翻攝Google Maps）



據《中時新聞網》報導，這間「海越按摩店」的師傅多為越南裔女子，且早在3月就被警方查獲「有小姐做半套」，當時依妨害風化罪嫌移送檢方偵辦。當地警方聞言也備感震驚，就怕有染疫疑慮。對此，桃園市衛生局回應，該店業者從4月30日會歇業半個月。

▼華航飯店確診者案1128足跡曝光。（圖／指揮中心提供）

