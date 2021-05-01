抗疫危機！諾富特飯店爆群聚感染　蘇貞昌：多打一點疫苗

▲蘇貞昌視察疫情指揮中心，不時與指揮官陳時中交換疫情最新發展。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

華航機師染疫危機擴大！作為防疫旅館的桃園諾富特飯店，昨再爆出3例確診，指揮官陳時中也定調是群聚感染事件。對此，行政院長蘇貞昌說，世界的疫情比以前更嚴峻，所以一點都不能大意；他也提醒，國人應該更踴躍打疫苗，「打疫苗還是多一點，大家不要因為台灣安全就沒有意願」。

蘇貞昌1日上午視察疫情指揮中心，並聽取報告。他在會前受訪時表示，世界因covid 19疫情更為嚴峻，昨天一天就有90萬人確診、1萬5千人死亡，日本也來到新高，韓國仍然禁止5個人以上集會，「台灣雖然做到防疫世界第一，還是一點都不能掉以輕心」。

針對近來的防疫破口，蘇貞昌說，「確實是因為1年多了，難免就以為安心、鬆懈」，如果檢查旅館的清潔主管，知道自己接觸到每一個房間，可能有各種情況，「若他自己有狀況的時候，能夠多早一點告訴醫師，第一線的醫師如果能夠看到症狀時多一分警覺」。

蘇貞昌還說，像寺廟、祈禱場所集會的主管人員，如果能確實做到實名制、確實做到防疫要求；如果在舞廳這種，中央指揮中心已經嚴令要求一定要戴口罩的場所的營業負責人，能夠確實要求到場民眾如果有沒有自動保持應該有的防疫狀況，都能夠直接而且隨時要求，我們一定可以做到更好。

「我特別在今天給他們（指揮中心）加油打氣。」蘇貞昌說，希望指揮中心進一步要求所有的各場所、各機構、地方政府、中央各部會，所有的負責工作同仁，都要提高警覺，進一步做到到位。

「也呼籲全國民眾，一定要提高警覺。」蘇貞昌提醒，世界的疫情反而比以前更嚴峻，所以一點都不能大意，大家多一份警覺、多一分小心，就能夠保護家人、保護社會。

蘇貞昌也拜託國人同胞，指揮中心已經一再呼籲國人同胞，能夠打疫苗，也放寬了類別，所以打疫苗還是多一點，大家不要因為台灣安全就沒有意願。另外，也特別請指揮官，就有打疫苗的人員中，合理的放寬，這樣更能提高打疫苗的意願，也是有鼓勵的作用。