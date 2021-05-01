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印度重症病患躺床「活活燒成焦屍」至少18死！　10天4醫院淪火海

記者葉睿涵／綜合報導

印度新冠疫情尚未平息，又雪上加霜地頻頻發生醫院事故。西部古吉拉特邦（Guharat）一家醫院在5月1日凌晨，發生了一場慘絕人寰的火災，造成至少18人死亡。從現場流出的畫面看來，不少遺體被救出時仍躺在病床上，因此不排除部分病患是在床上被活活燒死的。

▲▼印度醫院大火。（圖／翻攝自推特／@DeshGujarat）

▲印度一家專治新冠肺炎的醫院在5月1日凌晨發生大火，造成18名病患死亡。（圖／翻攝自推特／@DeshGujarat）

綜合NDTV與《今日印度》報導，專門收治新冠患者的巴魯奇縣福利醫院，在5月1日凌晨傳出火警，當時院內共有約70名患者，其中24人是加護病房的重症患者。當火災發生時，不少病患都無法自行行走，只能呆呆地躺在床上等候救援。

警消人員趕到現場後，緊急救出了約50名的病患，但仍有18人在這起悲劇中不幸死亡。從現場畫面看來，不少過世的病患被救出時仍躺在病床上，且遺體已被燒成焦屍，仍冒著白煙，因此不排除部分病患是在床上被活活燒死的。警方表示，在火災發生後，他們確認現場有12人死亡，死因皆與火災和濃煙有關。

截至1日上午6時30分，火災造成的死亡人數已上升至18人，但目前尚不清楚其餘6人是在院內死亡，還是在被轉移到其他醫院的過程中喪命的。消防人員指出，火勢在1個小時內就受到了控制，但他們目前還無法確定造成火災的原因。

這起火災已是印度在10天內發生的第4起新冠醫院大火意外。4月21日，馬哈拉什特拉邦一家醫院因氧氣外洩引發火災，導致至少22名新冠患者死亡。2天後，另一家醫院因空調失火，造成至少13名染疫患者不幸喪生。25日。古吉拉特邦蘇拉特市一家醫院的加護病房發生火災，4名新冠患者不幸罹難。

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