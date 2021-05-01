印度重症病患躺床「活活燒成焦屍」至少18死！　10天4醫院淪火海

A massive fire broke out in the ICU ward of the Bharuch Welfare Hospital. Unconfirmed reports say nearly 12 people have died. Patients have been shifted to other hospitals. Thoughts and prayers with those affected by this unfortunate tragedy. (Bharuch, Gujarat) pic.twitter.com/ElQHnVcsMD — Saif (@isaifpatel) May 1, 2021

記者葉睿涵／綜合報導

印度新冠疫情尚未平息，又雪上加霜地頻頻發生醫院事故。西部古吉拉特邦（Guharat）一家醫院在5月1日凌晨，發生了一場慘絕人寰的火災，造成至少18人死亡。從現場流出的畫面看來，不少遺體被救出時仍躺在病床上，因此不排除部分病患是在床上被活活燒死的。

▲印度一家專治新冠肺炎的醫院在5月1日凌晨發生大火，造成18名病患死亡。（圖／翻攝自推特／@DeshGujarat）

綜合NDTV與《今日印度》報導，專門收治新冠患者的巴魯奇縣福利醫院，在5月1日凌晨傳出火警，當時院內共有約70名患者，其中24人是加護病房的重症患者。當火災發生時，不少病患都無法自行行走，只能呆呆地躺在床上等候救援。

Gujarat| Fire breaks out at a COVID-19 care centre in Bharuch. Affected patients are being shifted to nearby hospitals. Details awaited. pic.twitter.com/pq88J0eRXY — ANI (@ANI) April 30, 2021

警消人員趕到現場後，緊急救出了約50名的病患，但仍有18人在這起悲劇中不幸死亡。從現場畫面看來，不少過世的病患被救出時仍躺在病床上，且遺體已被燒成焦屍，仍冒著白煙，因此不排除部分病患是在床上被活活燒死的。警方表示，在火災發生後，他們確認現場有12人死亡，死因皆與火災和濃煙有關。

截至1日上午6時30分，火災造成的死亡人數已上升至18人，但目前尚不清楚其餘6人是在院內死亡，還是在被轉移到其他醫院的過程中喪命的。消防人員指出，火勢在1個小時內就受到了控制，但他們目前還無法確定造成火災的原因。

Gujarat: Fire broke out at a COVID-19 care centre in Bharuch last night. In the incident, 16 people died, including 14 patients.



(Photo: ANI) pic.twitter.com/1ZxPz6TCOi — Prasar Bharati News Services पी.बी.एन.एस. (@PBNS_India) May 1, 2021

這起火災已是印度在10天內發生的第4起新冠醫院大火意外。4月21日，馬哈拉什特拉邦一家醫院因氧氣外洩引發火災，導致至少22名新冠患者死亡。2天後，另一家醫院因空調失火，造成至少13名染疫患者不幸喪生。25日。古吉拉特邦蘇拉特市一家醫院的加護病房發生火災，4名新冠患者不幸罹難。

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