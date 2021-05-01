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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇貞昌稱做不好要處分　柯文哲嗆：行政院長做不好誰要換掉？

▲▼台北市長柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市警界近來頻頻發生風紀問題，北投分局發生違規私自借提犯人情事、槍手投案未上銬等，警政署長陳家欽本欲拔北投分局長陳炯志官，但被台北市長柯文哲擋下。行政院長蘇貞昌1日表示，主管沒有做好、做不對的，自然應該要處分，引來柯反嗆，「那行政院長做不好是誰要換掉？」

柯文哲1日上午出席國際減碳綠色饗宴活動，會前被問到拒絕換北投分局長時說，做什麼事情要有理由，不然換掉他的理由是什麼？你要判人家死刑也要有罪名、判決書，理由？所以拔這個、拔那個，要有理由。

會後被問到蘇貞昌稱主管沒有做好自然要處分，柯文哲聞言反嗆，「那行政院長做不好，是不是也要把他換掉？」

柯文哲說，以前剛當市長的時候，剛從加護病房、做急診的出來，那時候看到流血就是流血、血壓掉就血壓掉，外傷進來的血壓掉要怎麼處理，有固定SOP，可是慢慢到政治實際場域就看到一個現象，「果東法師就跟我講，你看到生氣的東西，先說我佛慈悲阿彌陀佛，再說123，再開始聽怎麼一回事」。

柯文哲表示，當然知道做錯一定要處罰，但是要調查清楚、程序正義，「所以我就很不喜歡台灣政治一個特色，處理新聞不是處理問題」。

柯文哲舉例，當年普悠瑪當時火車翻軌，也有一大堆問題，可是你隔2年後再去問當年那些檢討是像做得怎麼樣，奇怪，「意思就是說，常常就是在處理新聞，不是在處理問題」。

「我們出了問題不要急著生氣。」柯文哲表示，從錄影機的管理等，什麼都會重新要求警察局做檢討報告，這才是要做的，至於現在開除這個、開除那個，第一個，你確定你看到的是真相嗎？到底是實真相是什麼？常常都在做政治表演，很討厭。

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