　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

飯店重症清潔主管遭爆「沒戴口罩」　陳時中：現在才來怪大可不必

▲▼陳時中受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲衛福部長陳時中今（1）日陪同行政院長蘇貞昌視察指揮中心，幫防疫同仁加油打氣。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部長陳時中今（1）日陪同行政院長蘇貞昌視察指揮中心，幫防疫同仁加油打氣。會後接受媒體堵訪時表示，昨起已對諾富特旅館進行環境採檢，B1座位與場地都是陰性。儘管染疫的清潔主管被爆出沒戴口罩，但陳時中強調「現在怪誰沒戴口罩，這大可不必」，因為每個人都可能有這樣的時候，下禮拜會對防疫旅館做總體檢，看是否落實防疫動線與規定。

諾富特飯店引爆群聚感染，目前累計已有19人染疫，分別為10名機師、5名家人與4名特富諾飯店員工；負責接送諾富特員工、機組員前往檢疫所的遊覽車司機今也因發燒被送往醫院採檢，陳時中上午亦證實此事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳時中另提到，諾富特確診員工中，案1129房務部主管有到嘉義，與中正大學三名師生、一名講師有過接觸，採檢結果都是陰性。而昨天公布中正大學公布接觸者參與的19堂課名單中，驚見前行政院長江宜樺。對此，陳時中表示，目前4人採檢都是陰性，但江宜樺因為是接觸者的接觸者，不會有風險。

最後，被問及如何看待此次群聚事件，是否比部桃還要嚴重？陳時中表示，「現在難以下定論」，因為部桃是21人確診，華航機師群聚已有19位，陳時中直言，「從規模而言難以斷定，還要看最後結果再下定論。」

ET快訊
快訊／中正授課「學生與確診者接觸」　江宜樺回應了
福原愛激怒日本人2原因「不是偷吃」　她揭爆炸性一幕
案1128中壢按摩兩小時！3月才查獲「小姐做半套」警也傻了
陳時中證實「諾富特染疫女房務」接觸中正4師生　下午2時說明

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

辦桌吃燉湯老母雞！被嘲笑「不懂世面」　網揭背後套路：戰術而已

拚會考／國文得分3關鍵　挑「系統性整理參考書」可事半功倍

遊覽車司機接送諾富特員工傳發燒　衛生局：全車都穿隔離衣

「疣柄魔芋」梅雨季開花　放「雷公屁」臭不可聞…台灣第一大花

案1128中壢按摩兩小時！3月才查獲「小姐做半套」警也傻了

飯店重症清潔主管遭爆「沒戴口罩」　陳時中：現在才來怪大可不必

陳時中證實「諾富特染疫女房務」接觸中正4師生　下午2時說明

台南「土城仔香登場」　鹿耳門媽出巡廟會遶境黃偉哲扶轎

回家捶心肝！奔好市多買「現烤雞大腿」忘記拿　網笑：誰的駕照？

「外籍機師免採檢」有隱情！指揮中心曝原因：採了飛機就飛不走了

清寒女高中生校門前遭公車撞死！　司機「車上有40乘客」：只有2選擇

撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

緊急CPR救回昏倒咖啡店闆娘！　帥氣鮮肉男客是「警專海巡生」

隋棠經營婚姻之道「可以吵架，學會和好」　《犀利》霸凌傳10年...通話朱芯儀：有點荒謬！

吳慷仁「結婚是重要選項」一定會公布　大方談邵雨薇：我是她粉絲..還差點爆雷XD

飼主無聊把虎斑貓染成綠貓解悶 救援後「來不及迎新家」不治亡

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

前所長哽咽「對不起全國警察！」　談監視器被格式化：皆據實以告

厭世臉服務生遇上奧客大鬧餐廳　一言不合就客訴！網笑：好真實

超派米克斯狂吠誓死捍衛家園！　郵差先生調皮放慢動作悄悄離開

辦桌吃燉湯老母雞！被嘲笑「不懂世面」　網揭背後套路：戰術而已

拚會考／國文得分3關鍵　挑「系統性整理參考書」可事半功倍

遊覽車司機接送諾富特員工傳發燒　衛生局：全車都穿隔離衣

「疣柄魔芋」梅雨季開花　放「雷公屁」臭不可聞…台灣第一大花

案1128中壢按摩兩小時！3月才查獲「小姐做半套」警也傻了

飯店重症清潔主管遭爆「沒戴口罩」　陳時中：現在才來怪大可不必

陳時中證實「諾富特染疫女房務」接觸中正4師生　下午2時說明

台南「土城仔香登場」　鹿耳門媽出巡廟會遶境黃偉哲扶轎

回家捶心肝！奔好市多買「現烤雞大腿」忘記拿　網笑：誰的駕照？

「外籍機師免採檢」有隱情！指揮中心曝原因：採了飛機就飛不走了

4年1科「海上巡境、安平會香」　5月1日在安平港登場

辦桌吃燉湯老母雞！被嘲笑「不懂世面」　網揭背後套路：戰術而已

超浮誇！台中獨賣火龍果義大利麵　整尾透抽涮滿古早味烤醬太邪惡

快訊／中正授課「學生與確診者接觸」　江宜樺：會注意自己的健康狀況

拚會考／國文得分3關鍵　挑「系統性整理參考書」可事半功倍

遊覽車司機接送諾富特員工傳發燒　衛生局：全車都穿隔離衣

蘇貞昌稱做不好要處分　柯文哲嗆：行政院長做不好誰要換掉？

印度重症病患躺床「活活燒成焦屍」至少18死！　10天4醫院淪火海

台北、上海青少年國樂團舉辦線上音樂會　跨海合奏《明天會更好》

划船甜姐兒黃義婷搶奧運門票　曾猶豫是否再戰東京奧運

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

生活熱門新聞

上班突然跑回家　竟撞見公公激戰陌生女子

快訊／諾富特群聚感染擴大？遊覽車司機發燒

即／中正大學全校自主監測14天　網：今天全校去參訪

快訊／中正大學4師生接觸確診者　採檢結果出爐

白河水庫永遠0進帳　在地人：早停用

諾富特主管引爆「群聚傳播鏈」　3大破口曝

絕美禮生曬「比基尼照」！胸口開大洞

中正大學4師生跟確診者晚餐　19堂選修課名單曝

案1128按摩兩小時！3月才查獲「小姐做半套」

環抱巨乳閨蜜「捧奶幫遮點」！妹頭全裸自拍貼IG

取貨時「店員問1句」超困擾！過來人有感

接觸到確診者了？衛福部推「台灣社交距離APP」讓你安心

家長曝「瑞莎教學」照力挺：親教還送體操鞋

45級分繁星上高醫牙！溪高男回擊酸民：沒毛病吧

更多熱門

相關新聞

案1128按摩兩小時！3月才查獲「小姐做半套」

案1128按摩兩小時！3月才查獲「小姐做半套」

昨（4月30日）新增3本土案例，其中案1128是諾富特的房務人員，指揮中心公布，該名病患在28日上午曾去中壢的「海越按摩店」，一待就是兩小時。據悉，該間員工多為本國籍越南裔女子，3月時，還曾被轄區警方查獲，有小姐做非法半套，震驚各界。

氧氣瓶竟變「滅火器」！印度病患受騙枉死

氧氣瓶竟變「滅火器」！印度病患受騙枉死

外籍機師免採檢！指揮中心曝原因

外籍機師免採檢！指揮中心曝原因

諾富特房務2主管都染疫！案1120遭爆發病還開會

諾富特房務2主管都染疫！案1120遭爆發病還開會

諾富特飯店爆群聚感染　蘇貞昌：多打一點疫苗

諾富特飯店爆群聚感染　蘇貞昌：多打一點疫苗

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫口罩

讀者迴響

熱門新聞

鬼澤CP 8年了！鬼鬼曬照喊話玉澤演勾回憶殺

17歲狠毒嫩妻正面身影曝　長髮低胸背景起底

生到累了！媽曝老公產子爆笑照

中正大學1教師3學生與確診個案共進晚餐

「西藏冒險王」屍檢結果大逆轉

瑞莎拗她來教台灣選手！「閨蜜教練」背景超狂

《7號房》鄭元燮離世！冤獄15年遺願：想活在沒拷問的世上

驚悚畫面曝！女高中生遭公車撞死　同學直擊嚇傻

抬頭驚見一線生雞！挺大圓肚休息

上班突然跑回家　竟撞見公公激戰陌生女子

快訊／諾富特群聚感染擴大？遊覽車司機發燒

印度神童最新預言曝！9月將爆第3波疫情高峰

即／中正大學全校自主監測14天　網：今天全校去參訪

16歲女學霸遭輾亡　父：公車靠著妹妹停下

快訊／中正大學4師生接觸確診者　採檢結果出爐

更多

最夯影音

更多
清寒女高中生校門前遭公車撞死！　司機「車上有40乘客」：只有2選擇

清寒女高中生校門前遭公車撞死！　司機「車上有40乘客」：只有2選擇
撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

緊急CPR救回昏倒咖啡店闆娘！　帥氣鮮肉男客是「警專海巡生」

緊急CPR救回昏倒咖啡店闆娘！　帥氣鮮肉男客是「警專海巡生」

隋棠經營婚姻之道「可以吵架，學會和好」　《犀利》霸凌傳10年...通話朱芯儀：有點荒謬！

隋棠經營婚姻之道「可以吵架，學會和好」　《犀利》霸凌傳10年...通話朱芯儀：有點荒謬！

吳慷仁「結婚是重要選項」一定會公布　大方談邵雨薇：我是她粉絲..還差點爆雷XD

吳慷仁「結婚是重要選項」一定會公布　大方談邵雨薇：我是她粉絲..還差點爆雷XD

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面