飯店重症清潔主管遭爆「沒戴口罩」　陳時中：現在才來怪大可不必

▲衛福部長陳時中今（1）日陪同行政院長蘇貞昌視察指揮中心，幫防疫同仁加油打氣。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部長陳時中今（1）日陪同行政院長蘇貞昌視察指揮中心，幫防疫同仁加油打氣。會後接受媒體堵訪時表示，昨起已對諾富特旅館進行環境採檢，B1座位與場地都是陰性。儘管染疫的清潔主管被爆出沒戴口罩，但陳時中強調「現在怪誰沒戴口罩，這大可不必」，因為每個人都可能有這樣的時候，下禮拜會對防疫旅館做總體檢，看是否落實防疫動線與規定。

諾富特飯店引爆群聚感染，目前累計已有19人染疫，分別為10名機師、5名家人與4名特富諾飯店員工；負責接送諾富特員工、機組員前往檢疫所的遊覽車司機今也因發燒被送往醫院採檢，陳時中上午亦證實此事。

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陳時中另提到，諾富特確診員工中，案1129房務部主管有到嘉義，與中正大學三名師生、一名講師有過接觸，採檢結果都是陰性。而昨天公布中正大學公布接觸者參與的19堂課名單中，驚見前行政院長江宜樺。對此，陳時中表示，目前4人採檢都是陰性，但江宜樺因為是接觸者的接觸者，不會有風險。

最後，被問及如何看待此次群聚事件，是否比部桃還要嚴重？陳時中表示，「現在難以下定論」，因為部桃是21人確診，華航機師群聚已有19位，陳時中直言，「從規模而言難以斷定，還要看最後結果再下定論。」