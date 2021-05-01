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不滿遭碎念！27歲男持刀砍殺親姊「棄屍水溝」　盜領存款苟活被逮

▲▼南韓30多歲女慘遭親弟殺害棄屍排水溝。（示意圖／CFP）

▲南韓30多歲女慘遭親弟殺害棄屍排水溝。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓仁川發生一起逆倫血案！一名30多歲、身高僅158公分的女子去年12月在住處慘遭27歲的胞弟持兇器殘忍殺害，不僅慘遭棄屍屋頂10多天，最後屍體還被裝進背包內，載往離島一處農田排水溝丟棄，直到經過5個月才被當地居民發現。警方調查，死者胞弟曾盜用手機SIM、盜領銀行存款，並在網路搜尋棄屍地點，還阻止母親申報失蹤。

根據《韓聯社》報導，男子A某與胞姊B某同住在仁川市南洞區的公寓大樓，他坦承與胞姊長期以來個性不合、時常爭吵，當時因不滿對方碎碎念，才會於去年12月氣憤持家中凶器砍殺數刀致死，之後將胞姊的屍體棄置在樓頂達10天，期間還曾在網路上搜尋過去兇殺案時棄屍在江華島的具體地點。

最後，A某選擇將胞姊遺體放在旅遊背包內，載往仁川市江華郡三山面席毛島（석모도）的農田排水溝拋棄。至隔年2月，母親時常問起女兒（死者）B某下落，甚至還曾向警方申報離家出走、失蹤，豈料A某竟然盜用胞姐的手機與SIM卡，偽造與胞姊在通訊軟體上的對話畫面，並將之傳給母親，使母親最後打消申報失蹤的念頭。

直到今年4月21日下午2時13分，席毛島當地居民才在農田排水溝發現B某的屍體，以及當初用來裝屍體的背包。警方研判，A某作案時並未將背包完全關閉，才會造成屍體漂浮在水面上。南韓國立科學搜查研究院在解剖後，向警方表示，死者應該是死於凶器造成的大動脈損傷。

警方透過死者的通話紀錄與金融交易紀錄緝凶，認定其胞弟A某很可能就是殺人兇手，直到今年4月29日，才在慶尚北道安東市將之成功逮捕，押送歸案。

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