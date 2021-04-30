快訊／中正大學驚傳1師3學生與確診者吃飯　晚間緊急通知居家隔離

▲中正大學傳1教師與3學生與確診者同桌用餐，縣衛生局日晚間通知4人進行居家隔離，學校也啟動防疫機制。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

國立中正大學30日晚間於該校最新公告宣布，該校晚接獲縣衛生局通報，該校有教師一名及三位學生與確診個案同桌用餐，上述四人皆以接受居家隔離，學校也啟動防疫機制，希望學校師生自主監測並注意相關呼吸道異常情況，全校師生均要進行自主監測14天(即日起至5/14止)。

中正大學公告如下:

今天(30日)傍晚本校接獲嘉義縣衛生局來電表示，本校有1名教師及3名學生與確診個案同桌共進晚餐。前述4人已經接受衛生局安排開始進行居家隔離，期盼他們平安健康地度過檢疫期。

因應上述疫情狀況，本校啟動防疫機制，處置方式如下：

1. 針對四位師生過去一週活動地點，立即進行全校消毒機制。

2、四位師生的課程改採遠距教學，教務處將統一公布相關課程資訊。

3、開始啟動全校量測體溫與全校戴口罩策略。

4、全校師生均要進行自主監測14天(即日起至5/14止)。若有發燒、呼吸道症狀、味覺、嗅覺異常，請主動與各單位防疫窗口回報並轉知衛保組(分機12345)。

上述處置統一從即日起至5月14日止為期2週，在這個嚴峻的時刻，請大家一定要更提高警覺，勤洗手、做好個人健康管理，配合各項教學與生活的防疫措施，希望各位師生同仁能共同努力防疫，確保大家健康與平安。

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