「警察治安工作」民調出爐　民眾滿意度達8成...掃蕩黑幫吊車尾

▲圖為警政署外觀。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

國立中正大學犯罪研究中心主任楊士隆25日公佈：針對2020年度民眾對台灣警察滿意度進行「手機民調」研究，民眾對「住家及社區治安滿意度」高達90%民眾滿意，且有5成民眾認為當前治安狀良好，該研究從2020年12月 28日至31日訪問全台 3,005位民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差最大為正負 1.79%。今天中正大學犯罪研究中心正式對外公布調查數據，其中民眾滿意度最低的就是「警方掃蕩黑幫」成效，滿意度僅有61.4%。

該研究發現，民眾對警察維護治安工作滿意度高達80.6%、與2019年全年度「民眾對警察維護治安滿意度調查」之結果相比，民眾連續二年對警察維護治安滿意均度維持八成以上。

民眾對於「警察機關處理民眾案件態度之滿意度」有77.0%之民眾受訪感到滿意，同問題較去年之調查提升；在警察施政中，民眾對於「防制詐騙犯罪」、「緝毒」、「取締酒駕」、「遏止幫派及組織犯罪」、「掃蕩非法槍彈」及「推動無毒校園專案」之滿意程度。六項施政皆呈現6成至8成4。其中警方推動「無毒校園」專案最受民調肯定蠻意度最高。

近五年詐欺案件發生數由近五年詐欺案件發生數由104年年21,172件上升至件上升至108年年23,647件，上升了件，上升了11.69%。所幸警方改採素員查緝加上刑法修法加重對詐騙犯罪者罰則，109年案件大幅減少，民眾對警察機關防詐騙施政滿意度中，有78.2%民眾持肯定之態度。

酒駕新制在2018年年7月施行後，近年酒駕肇事、酒駕致使死傷人數逐年遞減，民眾此部分滿意度高達76.8%。警政署2020年聯合台灣高檢署及全台警方發動4次同步掃黑專案、屢屢宣示政府對黑幫零容忍決心，但民眾對警方掃蕩黑幫滿意度只有61.4%，為各項最低、另外警政署與內政部2020年推動槍砲彈藥刀械管制條例修正案、納管操作槍，希望藉此降低操作槍改造犯罪歪風，也獲在民調中獲得近7成支持度。

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