中正大學「司法滿意度調查」法官信任度探底！僅僅2成6

▲中正大學犯罪研究中心「109年全年度臺灣民眾對司法與犯罪防制滿意度之調查研究」。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

中正大學公布今年的司法滿意度調查，發現民眾對法官的信任度持續探底，竟只有2成6，相當於僅1／4民眾信任法官。「台灣司法人權進步協會」理事長何俊英指出，今年的調查只是「打回原形」而已，但其實法官只要願意多傾聽當事人聲音，多給一點時間讓當事人充分說明，做成更有同理心的判決，還是能贏回民心。

國立中正大學犯罪研究中心在26日公布「109年全年度臺灣民眾對司法與犯罪防制滿意度之調查研究」，調查結果顯示，民眾近年來對警察的滿意度持續提高，『整體治安滿意度』的部分仍維持六成以上之滿意度，且延續去年突破五成滿意度。其中民眾對『警察維護治安工作』的滿意度維持八成五以上（85.4％），另外對政府強力緝毒之表現持正面評價，有高達 63.4％的受訪者持正面態度；另外有關政府在防制詐騙犯罪上之滿意度，更達六成五以上（66.7％）。

此外，民眾在司法信任度上並非完全否定，『民眾對檢察官犯罪偵查工作的表現滿意度』中有48.5％的民眾表示滿意，較前期的調查上升16.2個百分點。但同為司法官的法官，今年民眾表現出來的信任度，卻是大幅下降，有26.7％民眾對於『法官可公正公平審理與判決刑事案件』持正面評價，與去年調查相比信任度下降9.7個百分點，有將近1成民眾，態度出現大逆轉，讓對法官持負面態度之民眾超過七成以上。

對此，「台灣司法人權進步協會」理事長何俊英指出，雖然去年民眾對法官的滿意度超過3成，但那可能是因為司法改革與大力行銷所推上去，今年只是打回原形而已，與過去10年來比，並無太大差異。但他認為應該反向思考，至少還有2成的民眾相信法官，代表戮力從公的法官仍會受到肯定，只要坐在台上時願意傾聽當事人聲音，給予充足時間說明，不要把人民當成「法盲」，做成更有同理心的判決，還是有有機會贏回民心。

另外何俊英也點出問題點，他認為目前法官的案量龐大也是加重問題的原因，法官平均一起案件的薪資頂多1000元，比起動輒數萬元的律師來說，實在是「俗又大碗」。但這也造成法官無法花太多時間在個別案件上，總想儘早「脫手」，因此若能增加法官人力，或是提高法官薪酬，也是提高裁判品質的方法。

