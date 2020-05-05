改善楊梅交流道回堵塞車　市議員涂權吉建議設置專用道

▲涂權吉建議改善楊梅交流道回堵塞車，交通局長劉慶豐讚同。（圖／翻攝自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員涂權吉5日在市政總質詢指出，楊梅區台一線交通在尖峰時段經常壅塞難行，尤其從楊梅往埔心方向，車輛可以從匝道直上國道一號南下交流道，但前往北上交流道的車流，卻受到紅綠燈管制影響，經常造成車輛回堵塞車，形成交通瓶頸，連帶影響進入南下交流道的車流，南下、北上都被「卡住」寸步難行，駕駛人苦不堪言。

▲涂權吉建議，楊梅交流道南北向匝道設置專用道，車輛分流並避免回堵塞車。（圖／涂權吉服務處提供）

涂權吉建議，可以比照南崁交流道新南路模式，在右側外側車道設置專用車道，不管南下、北上車輛，都不受紅綠燈管制影響，直上交流道，避免在號誌前回堵塞車。交通局長劉慶豐讚同涂權吉的建議。他表示，下周立即辦理現勘，如果可行，將盡速設置台一線匯入國道一號北上交流道的專用道。

另外，涂權吉也關心埔心火車站改善工程，建議市府同步規劃YouBike地點。對此，交通局長劉慶豐表示，市府已與台鐵進行溝通協調於埔心火車站前站規劃YouBike場站，目前仍待鐵路局完成整修工程，再由市府於本案規劃空間儘速完成建置作業，讓埔心地區YouBike網路連結更完備。

涂權吉也指出，楊明公園周邊是楊梅人口成長最多的地方，有許多年輕家庭在此置產定居，建議市府也能規劃增設YouBike佈點。劉局長也說，經評估，楊明公園周邊空間具有設點可行性，但礙於今年增設額度有限，市府將針對全市各站、各區點周轉率進行整體評估，確定是否增設YouBike佈點。

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