輾斃高一女學霸…妹崩潰痛哭！司機赴靈堂「8度鞠躬道歉」　

記者白珈陽／台中報導

台中嘉陽高中一名高職一年級張姓女學生今（30日）於校門口過馬路時，慘遭165號公車撞擊，送醫搶救不治，家屬、同學聞訊後悲慟不已。稍早肇事公車司機親自赴張女靈堂上香致意，也在1分鐘內向張女父親8度鞠躬道歉，而張女的妹妹得知消息後更是崩潰大哭，場面哀戚。

▲司機去靈堂鞠躬道歉。（圖／記者白珈陽攝）

據悉，張女成績優異，是班上第一名，校方原本今天要在升旗時頒獎給她，但沒想到卻發生這起意外，也讓全校師生錯愕不已。

肇事公車司機事後供稱，雖然自己看見學生過馬路，但當下只有兩個選擇，一個是公車去擦撞山壁停止、另一個只能繼續往前開，而車上當時有40、50名乘客，擔心擦撞山壁會造成更多傷亡，只能往前開，才會撞上張女。不過，至於事件詳細發生原因、事件詳細情況等是否如司機所說，仍有待警方進一步調查釐清。

▲張女遭公車輾斃，現場20名學生目睹。（圖／記者白珈陽翻攝）

稍早肇事司機在警方陪同下，前往張女靈堂上香致意，在1分鐘內鞠躬8次道歉，但張父仍是神情凝重且哀傷，因為再多的道歉也喚不回他心愛的女兒。至於司機結束上香，面對媒體發問時，則是不發一語快步離開現場。

另外，張女就讀國二的妹妹是在上課中接到電話，才知道姊姊被撞死，被家長帶回家，心情更是難以接受，崩潰哭倒在里長的懷裡，場面鼻酸。

▲妹妹崩潰大哭。（圖／記者白珈陽攝）