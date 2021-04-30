松山慈惠堂母娘文化季保民遶境　首移駕宜蘭萬眾趴地鑽轎祈福

▲▼松山慈惠堂母娘，30日首度移駕宜蘭遶境保民，萬眾鑽轎祈福。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

松山慈惠堂「2021台北母娘文化季保民遶境嘉年華」，於30日首度移駕宜蘭遶境祈福保安康，上萬信眾虔誠趴地鑽轎祈福，扶轎的信眾吳文松說，感謝母娘恩給殊榮。李姓信眾說，鑽轎是為闔家安康。

松山慈惠堂「2021台北母娘文化季保民遶境嘉年華」數公里長的母娘神轎隊伍，是於30日下午由礁溪市區出發，隊伍經過宜蘭中山路、羅東中正路、南門路、興東路，晚上在五結中興文創園區舉行「2021台北母娘文化季松山慈惠堂母娘之光晚會」。

此外，母娘神轎隊伍行經宜蘭市中山路與宜蘭橋路口、羅東中山公園、五結中興文化園區等路段，進行鑽轎祈福儀式。

松山慈惠堂自2008年起，將常態性的廟會活動及法會，整合為1月到5月的「母娘文化季」，隨著活動日趨多元化，進而延伸為整年度活動。「台北母娘文化季」已成為北台灣年度重要的母娘信仰民俗活動，包括移星禮斗法會、慈悲楷模與孝悌楷模選拔、孝親感恩成年禮、萬人淨山活動、祈天護國佑民大法會…等，系列活動壓軸的是「保民遶境嘉年華」遊行隊伍有藝閣車、花車、陣頭車、神將團共同參與，是台北市最盛大的藝陣遊行之一。

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