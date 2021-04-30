鄭爽成「官方負面範本」　陸電影局：影業人員要以此為戒、自覺抵制

▲鄭爽拍攝《倩女幽魂》時涉嫌簽陰陽合約，已被官方調查。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸女藝人鄭爽的「陰陽合同」案持續延燒，大陸國家電影局30日針對此案表示，廣大電影從業人員要以此為戒，自覺抵制「陰陽合同」、「天價片酬」、偷逃稅款等違法違規行為。

大陸國家電影局指出，廣大電影從業人員要以此為戒，繼續深入貫徹《關於深化影視業綜合改革促進我國影視業健康發展的意見》，切實落實有關嚴格片酬和合同管理、規範納稅方式和稅收管理等要求，依法依規從事電影經營活動，「發揮電影界職業道德建設委員會等的作用，加強行業引導，強化行業自律。」

大陸國家電影局強調，廣大電影工作者要樹立和踐行社會主義核心價值觀，遵守法律法規，堅守職業道德，追求德藝雙馨，自尊自重、自珍自愛，自覺抵制「陰陽合同」、「天價片酬」、偷逃稅款等違法違規行為，樹立良好社會形象，用好的電影作品回報觀眾。

鄭爽日前被爆料在拍攝《倩女幽魂》片酬高達1.6億元人民幣（約6.8元新台幣），已超過大陸官方對於演藝人員片酬的規定，並且涉及逃漏稅。事件曝光後不久，她本人也證實，「稅務部門已經在核實我的合約、個人稅務、一切有關經濟合同，我願意接受並配合一切調查，結果會公布於眾，感謝大家關注。」